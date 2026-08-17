Simi Fest 2026 revela su line up: artistas, fecha, boletos y todo lo que debes saber

Foto: La Crónica Simi Fest 2026 revela su line up oficial

El festival que nació alrededor de la figura del doctor más popular de México regresa este 2026 para otra jornada de mucha música. El Simi Fest prepara una nueva edición en la Ciudad de México y, después de meses de expectativa, la revelación de su cartel marca uno de los momentos más esperados por quienes siguen la evolución de este encuentro.

La edición 2026 llega con el reto de superar una primera etapa en la que el festival consiguió diferenciarse de otros eventos musicales por su combinación de música, entretenimiento, identidad visual y las iniciativas sociales vinculadas con el proyecto.

La expectativa comenzó a crecer desde abril, cuando la organización decidió involucrar directamente a sus seguidores en la elección de uno de los posibles actos principales. En aquella dinámica aparecieron nombres internacionales de enorme peso como Snoop Dogg, The Chemical Brothers, MGMT, Tame Impala y Justice.

Ahora, con la presentación del nuevo cartel, el Simi Fest busca dar el siguiente paso y consolidarse dentro del calendario de festivales musicales más importantes de la Ciudad de México. Y para muestra, basta un botón. Por ello, te dejamos el line up oficial, las fechas y todo lo que debes de saber.

Line Up oficial del Simi Fest 2026

Hasta el momento, los artistas confirmados para la edición 2026 son:

Snoop Dogg

Dr. Simi

Miguel

María Barracuda

Los Eclipses

Los Blenders

Descartes A Kant

Romoo

Y más artistas por confirmar...

Foto: vía Instagram Cartel del Simi Fest 2026

¿Quiénes son los artistas que forman parte del Simi Fest 2026?

¿Cuándo será el Simi Fest 2026?

Información por confirmar...

¿Dónde será el Simi Fest 2026?

Para la tercera edición del Simi Fest 2026, el recinto elegido vuelve a ser el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Preventa y venta de boletos del Simi Fest 2026

Aún no se revela cuándo será la preventa de boletos y la venta al público general.

¿Cuánto costarán los boletos del Simi Fest 2026?

Información aún no confirmada...