Paramount reanuda su fusión con Warner Bros. tras resolver la demanda antimonopolio de California

Paramount y Warner Bros. Paramount llegó a un acuerdo con los 12 estados de EE. UU. que se opusieron a la adquisición de Warner Bros. Discovery.

Este lunes 21 de septiembre se dio a conocer que Paramount llegó a un acuerdo en una demanda antimonopolio presentada por California y otros 11 estados, los cuales demandaron al conglomerado para bloquear la adquisición de Warner Bros. Discovery a finales de julio de 2026, según confirmó una fuente a Deadline.

La coalición estatal estadounidense había declarado que, de completarse la fusión entre empresas, se estaría violando la ley federal antimonopolio al producir menos películas y programas de televisión, además de elevar significativamente los precios.

Paramount llega a un acuerdo con California: ¿cuáles son los términos del convenio?

El medio estadounidense Deadline confirmó que Paramount ha superado el último obstáculo en su adquisición de Warner Bros. Discovery al resolver la demanda antimonopolio presentada por una docena de fiscales generales estatales, liderados por Rob Bonta de California.

Los detalles conocidos hasta ahora incluyen sanciones económicas vinculadas al compromiso del director ejecutivo David Ellison de producir 30 películas al año —30 millones de dólares por película no llevada a cabo—, además de integrar la demanda del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) en el acuerdo y la separación temporal de los estudios.

Dado que una de las principales preocupaciones señaladas por ambas demandas era la reducción de oportunidades de empleo, Paramount se habría comprometido —según señaló la fuente a Deadline— a invertir 1,500 millones de dólares para la producción cinematográfica nacional, respaldando la creación de empleo e impulsando la producción nacional en caso de que el gobierno federal apruebe incentivos fiscales.

En cuanto a la protección del empleo vigente, el acuerdo compromete a Paramount a respetar los convenios colectivos, además de prever un fondo de 47,5 millones de dólares para el desarrollo de la fuerza laboral.

Por otra parte, el convenio entre Paramount y los estados incluye la creación de consejos editoriales independientes para CNN y CBS, lo que terminar por abordar las principales preocupaciones de Hollywood y del estado.

¿Por qué California y otros 11 estados bloquearon la fusión de Paramount y Warner Bros.?

De acuerdo con los doce estados demandantes, liderados por California, la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery reduciría sustancialmente la competencia en la distribución cinematográfica en salas, los estrenos de grandes éxitos y la programación básica de televisión por cable.

Incluida en el acuerdo revelado este lunes 21 de septiembre, se encontró la demanda del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, la cual tenía por argumentos la reducción de oportunidades de trabajo o el deterioro del poder de negociación en toda la industria del entretenimiento.

Tras haber obtenido también la aprobación de la Unión Europea, Paramount libra uno de sus ltimos obstácpara culminar su operación valuada en 110.000 millones de dólares.