French Touch Connect llega a CDMX con Ed Banger Records y la historia de la música electrónica francesa

¿Qué es French Touch Connect? Ed Banger Records llega a Casa del Lago Foto: Cortesía

La historia de la música electrónica también puede contarse a través de los sellos que apostaron por sonidos distintos, artistas emergentes y una identidad que terminó cruzando fronteras. Ese espíritu llegará a la Ciudad de México con French Touch Connect, un encuentro que buscará acercar a la escena francesa y mexicana.

El encuentro se realizará el 10 de octubre en Casa del Lago UNAM, dentro de las actividades por el Bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Francia y México y la programación francesa del Festival Internacional Cervantino. La jornada tendrá como protagonista a Ed Banger Records, uno de los sellos fundamentales para entender la evolución de la música electrónica francesa.

Fundado en París en 2003 por Pedro “Busy P” Winter, Ed Banger desarrolló una identidad que no se limitó a la música: también vinculó diseño, imagen, cultura club y una manera independiente de desarrollar artistas. Su catálogo ha estado relacionado con nombres como Justice, Mr. Oizo, Breakbot, SebastiAn y DJ Mehdi.

¿Qué habrá en French Touch Connect?

French Touch Connect tendrá dos momentos. De las 16:00 a las 17:00 horas se realizará un encuentro profesional B2B, reservado para representantes de Ed Banger Records y profesionales seleccionados de la industria musical mexicana.

Después, a partir de las 17:00 horas, la conversación será abierta al público. Pedro “Busy P” Winter participará en una charla moderada por Michaël Spanu, consultor e investigador especializado en ecosistemas culturales y creativos, con experiencia en las escenas musicales de México y Europa.

La charla abordará la trayectoria de Ed Banger, la evolución de la French Touch, el desarrollo de artistas y los retos de trabajar dentro de una cultura musical independiente. También se hablará de la circulación internacional de proyectos y de las posibilidades de colaboración entre Francia y México.

Flyer Encuentro Profesional Franco-Mexicano Foto: Cortesía

¿Por qué es importante Ed Banger para la electrónica?

Parte del interés de este encuentro está en conocer cómo un sello puede construir una identidad que trascienda sus propias producciones.

Ed Banger se convirtió en una referencia internacional al desarrollar un universo creativo donde la música convivió con la estética visual, el diseño y la cultura independiente. Esa perspectiva resulta especialmente relevante para una escena mexicana que durante décadas ha construido sus propios espacios, colectivos, sellos y comunidades.

La trayectoria de Erich Martino, conocido como Koggi DJ, ayuda a entender esa evolución desde México. Martino comenzó su relación con la música electrónica desde los años noventa y participó en algunos de los momentos importantes de la expansión de esta cultura en el país. En una entrevista publicada por La Crónica, recordó cómo la radio fue uno de los espacios desde los que la electrónica comenzó a encontrar nuevas audiencias.

En aquella conversación, Martino explicó que introducir música alternativa en medios comerciales implicaba encontrar espacios dentro de una industria que también debía responder a intereses económicos. Su experiencia muestra cómo la electrónica mexicana se abrió camino entre medios, clubes, fiestas y proyectos independientes.

Esa historia dialoga con el objetivo de French Touch Connect: generar un punto de encuentro entre profesionales y artistas de dos escenas que, aunque tienen recorridos distintos, comparten la necesidad de crear comunidades, desarrollar talento y encontrar nuevas formas de circulación.

¿Por qué debería importarnos French Touch Connect?

Más que una presentación musical, French Touch Connect plantea una conversación sobre cómo se construyen carreras y ecosistemas alrededor de la música.

La iniciativa es impulsada por el IFAL y la Embajada de Francia en México, en colaboración con Casa del Lago UNAM. La actividad pública tendrá acceso libre y permitirá que el público conozca de primera mano parte de la experiencia de Ed Banger y de una de las figuras relacionadas con la historia de la French Touch.

La cita será el sábado 10 de octubre en Casa del Lago UNAM, en Ciudad de México. El encuentro profesional comenzará a las 16:00 horas, mientras que la charla pública y el Q&A iniciarán a las 17:00 horas.

Así, French Touch Connect no solo mira hacia la historia de la electrónica francesa: también busca abrir una conversación sobre lo que puede ocurrir cuando sus experiencias se encuentran con la creatividad y el talento de la escena mexicana.