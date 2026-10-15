Laura Bozzo ¿Qué se sabe de su estado de salud hoy? (@laurabozzo_of)

Laura Bozzo, conductora peruana de 75 años, fue internada en un hospital de Acapulco tras presentar dolores abdominales la noche del martes 13 de octubre. Tras darse a conocer la noticia, empezaron a circular en redes sociales distintos rumores en torno a su estado de salud.

Posteriormente, el día de ayer la conductora de televisión se pronunció ante los rumores y declaró estar bien con la debida atención médica, además de agradecer las muestras de cariño del público.

¿Qué se sabe del estado de salud de Laura Bozzo hoy?

El día de hoy, la conductora fue trasladada del Hospital General de Acapulco “El Quemado” al Hospital General de la Ciudad de México, acompañada de sus dos hijas. Ante la llegada de Bozzo al hospital, nuevamente fue intervenida quirúrgicamente debido a complicaciones tras su operación.

Pese a que Laura Bozzo publicó un comunicado aclarando su estado de salud, los rumores persistieron, llegando a decir que la conductora se encontraría intubada e inconsciente.

En consecuencia, su chofer y asistente personal, Aarón Guerrero, informó que la conductora no se encuentra grave, aunque sí está delicada, por lo que está recibiendo la atención de especialistas. Además, negó que Laura Bozzo se encontrara intubada; aclaró que sí está inconsciente, pero que eso se debe a la sedación por su intervención quirúrgica.

También informó que pronto sus hijas darán más información sobre la salud de su madre y que no se esperaban que Laura Bozzo presentara complicaciones después de haberla operado por una úlcera.

¿Qué le pasó a Laura Bozzo?

Durante la noche del martes 13 de octubre, empezaron a circular rumores sobre el estado de salud de Laura Bozzo; posteriormente, se confirmó que la conductora había sido internada de emergencia en un hospital en Acapulco debido a dolores abdominales.

Más tarde se dio a conocer que el personal médico le había detectado una úlcera duodenal, por lo que se tuvo que ser operada de manera inmediata. No obstante, Laura Bozzo presentó complicaciones posteriores a su cirugía, por lo que tuvo que ser intervenida nuevamente, aunque ya en el Hospital General de la Ciudad de México.