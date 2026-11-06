Se suman nuevas acusaciones de violación contra Russell Brand que incluyen a una menor de edad

Russell Brand Actor culpable de violación y agresión sexual. (EFE)

Russell Brand, actor hallado culpable de violación y agresión sexual, podría ser acusado de más delitos. El histrión británico enfrenta varios años en prisión.

¿Cuáles son las nuevas acusaciones contra Russell Brand?

Después de un juicio que comenzó el pasado 13 de noviembre en el tribunal de Southwark ubicado en Londres, Russell Brand fue declarado culpable de violación y agresión sexual el pasado 5 de noviembre.

El comediante y actor fue acusado de conducta sexual inapropiada desde 2023, cuando varios reportes de mujeres publicados en la prensa lo señalaron de actos de agresión sexual. A partir de entonces, mujeres anónimas acusaron formalmente a Brand de delitos como violación y agresión sexual que ocurrieron entre 1999 y 2013.

Los cargos de los que fue hallado culpable Brand incluyen una violación que ocurrió en su casa de Londres en 2009 y la agresión sexual de tres mujeres, una en una estación de radio, otra en un estudio de grabación y la última en un bar.

Desde el jueves, se reporta que Brand debe aclarar ante la corte dos acusaciones más de violación. Según el medio TMZ, una de ellas habría tenido 16 años cuando ocurrió el delito. Ahora, dos mujeres más se han presentado ante las autoridades para levantar cargos de violación contra Brand.

El comisionado de la policía metropolitana de Londres, Mark Rowley, confirmó las dos acusaciones adicionales y dijo que podría haber más víctimas que presenten cargos ahora que se declaró culpable a Brand.

“Tenemos otras dos víctimas que se han presentado y quieren contar su historia, y otros dos casos de violación que estamos investigando. No me sorprendería si muchas, muchas más se presentan, y estamos abiertos a la posibilidad”, comentó el comisionado.

Brand, de 51 años, será sentenciado el próximo lunes. El actor podría enfrentar de 6 a 9 años en prisión.