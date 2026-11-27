El Grinch Jim Carrey se ha mantenido alejado del público mediáticamente y no tiene presencia en redes sociales, pero podría volver para esta película sí se da luz verde al proyecto.

La temporada navideña ya se siente por todos lados con eventos, celebraciones, música, decoraciones y por supuesto, películas. Desde su estreno en el año 2000, ‘El Grinch’, protagonizada por Jim Carrey, se convirtió en uno de los clásicos más grandes de la temporada casi inmediatamente. Ahora, a más de 26 años, la cinta podría tener una continuación y traer de regreso al actor, cuya carrera he tenido una reducción de papeles por decisión del propio interprete.

¿Qué ha dicho Ron Howard de la secuela de ‘El Grinch’?

Desde principios de este año, medios especializados como The Hollywood Reporter o Variaty, informaron sobre que ya existía una propuesta formal de este proyecto y que diferentes productoras podrían estar interesadas en esta continuación de la cinta original live-action del año 2000. Este busca traer de regreso al director Ron Howard, así como a Jim Carrey de nueva cuenta a Villa Quien para contar una nueva historia navideña.

Ahora, el propio cineasta dio una nueva actualización sobre el proyecto y qué es lo que falta para que sea confirmado. En una entrevista reciente, Howard confirmó que la intención es seguir adelante con la idea y que está entusiasmado con lo que han logrado escribir hasta el momento. “Tenemos muy buenos guionistas y una idea que me entusiasma y que creo que encaja perfectamente con el espíritu del Dr. Seuss, su mezcla de comedia y fantasía.”

No obstante, también fue precavido para no dar falsas esperanzas a las y los fans de esta película, señalando que todavía no puede darse como un hecho que vaya a suceder. “Estoy muy satisfecho con el material con el que contamos, pero no quiero prometer que vaya a hacerse porque Jim y yo coincidimos en una cosa: no seguiremos adelante a menos que creamos que tiene potencial para ser una gran película. Vamos a avanzar con cautela, pero con esperanza hacia otra película, porque ambos creemos en la premisa”.

¿Por qué Jim Carrey hace cada vez menos películas?

La noticia ha entusiasmado a fans del cine y la película, no sólo por volver a tener una historia de uno de los personajes navideños más reconocidos a nivel internacional, sino porque es una nueva oportunidad de tener a Jim Carrey en la pantalla grande.

Después de haber sido uno de los interpretes de comedia más reconocidos en el cine hollywoodense durante los años noventa y dos mil por personajes como ‘El Grinch’, Truman Burbank, ‘La Máscara’, entre otros, ha ido disminuyendo cada vez más su participación en películas, al mismo tiempo que se ha alejado del foco público con su ausencia en redes sociales o entrevistas mediáticas.

Esto responde a una decisión personal del propio Jim Carrey, quien ha afirmado que prefiere participar en proyectos que tengan mayor significado y un impacto artístico más relevante. Desde el 2020, el único papel que ha interpretado es el del Dr. Robotnik en la saga de Sonic, mismo al que volverá a dar vida en la cuarta entrega.