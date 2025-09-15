La inseguridad le arrebata los festejos patrios a Sinaloa: el gobernador confirma que se limitará a un acto cívico

Rubén Rocha Moya

Debido a la inseguridad que azota al estado, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que los festejos programados como parte de las fiestas patrias para conmemorar el Grito de Independencia, serán cancelados.

Señaló que este año se limitará a un acto cívico encabezado por los tres Poderes del Estado y las Fuerzas Armadas.

“Gobernar en un ejercicio de alta responsabilidad que exige que las decisiones que adoptemos tengan como finalidad invariablemente asegurar el bienestar, la seguridad y los derechos de las y los sinaloenses”, comunicó el mandatario.

En su mensaje, agradeció la disposición de los artistas que estaban invitados a la celebración, apeló a la comprensión de la población y extendió una invitación a celebrar desde sus hogares el orgullo de ser mexicanos.

En Culiacán, estaban programadas actividades artísticas y culturales como parte de una gran fiesta mexicana donde se presentarían artistas de talla internacional como Miguel Bosé, Marisela y “El Coyote” y su Banda Tierra Santa.