¿Quién es Don Nico? Estas son las heladerías del hombre baleado tras denunciar baches Don Nico repartía regalos en días especiales para los habitantes de Salvatierra, como el día del padre

Helados Nico: el negocio del hombre baleado en transmisión en vivo

Don Nico, el hombre que fue baleado en calles de Salvatierra mientras transmitía en vivo para denunciar el mal estado de las vialidades, era más que una victima, un hombre trabajador conocido en el pueblo.

Su negocio “Helados Nico”, eran un punto de encuentro donde ofrecía nieves y paletas artesanales con sabores únicos: garambullo, beso de ángel, testal de camote, helado de ponche, entre otros productos diferentes.

En fechas especiales, Don Nico regalaba helados a los vecinos. En una ocasión, durante el Día del Padre repartió nieves mientras publicó en sus redes un mensaje con humor donde mencionó:

“Ahora le tocó una nieve gratis a los papás, es mejor la convivencia familiar que andar con las caguamas ¿apoco no?“, destacó en su página de Facebook.

Su generosidad cruzaba fronteras, clientes desde Estados Unidos enviaban encargos para que sus familias en Salvatierra disfrutaran de sus nieves.