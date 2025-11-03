Difunden video de agresión a mujer que murió en Cumbres Mediterráneo, en Monterrey

Video difundido en redes sobre el asesinato de una mujer en Cumbres Mediterráneo Captura de pantalla vía X

Este 3 de noviembre, las Autoridades de Monterrey, Nuevo León, comenzaron las primeras investigaciones de un caso que ha resonado con indignación en redes sociales, ya que una mujer fue hallada sin vida tras una volcadura en la calle de la colonia Cumbres Mediterráneo, luego de que un video mostrara una agresión previa entre un hombre y la mujer.

El video en cuestión muestra cómo un hombre, vestido con suéter negro, se aproxima a una camioneta gris en la que aparentemente viajaba la víctima. Al abrir la puerta del carro parece que ambas personas entablan un diálogo que se torna en discusión y segundos después se escuchan los primeros disparos.

De inmediato la mujer sale despavorida y corre por la calle. El agresor la persigue, la empuja y la obliga a subir al vehículo. Minutos después, se reporta que dicha unidad quedó volcada en un arroyo y dentro de ella se encontró el cuerpo sin vida de la mujer. Por lo que se sospecha que podría tratarse de una expareja de la víctima.

¿Qué dicen las autoridades tras las primeras investigaciones?

La Fiscalía de Nuevo León señaló que, presumiblemente, la mujer perdió la vida tras un disparo del agresor, posterior a ello habría sucedido el percance vial. A partir de las primeras imágenes, las autoridades han comenzado las primeras investigaciones para dar con el paradero del agresor y para identificar a la víctima, Asimismo, se están realizando las diligencias de rigor por homicidio con indicios de violencia de género o feminicidio.

Ante este terrible suceso, vecinos de la colonia han expresado su consternación y preocupación ante un entorno que creían tranquilo, se ve ahora conmocionado por un episodio de violencia y muerte. Mientras tanto, la Fiscalía trabaja en asegurar la camioneta involucrada, revisar grabaciones de cámaras de vigilancia de la zona y recabar testimonios que permitan reconstruir los hechos minuto a minuto.

¿Cuál es la hipótesis tras las primeras investigaciones?

Según explicaron las autoridades, la agresión previa al accidente podría indicar que la víctima fue forzada a subirse al vehículo o que intentó huir, lo cual agrava el escenario jurídico para el presunto agresor. Sin embargo, hasta el momento de esta nota, no se ha dado con el paradero del agresor.

Este hecho se suma a los hechos violentos sucedidos en la República, específicamente se suma al asesinato del edil de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, cuyo agresor ya ha sido identificado por las autoridades de este estado.

