Fiscalía reporta desaparecido a Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán

Fiscalía reporta como desaparecido a Alejandro Correa Gómez Especial

Luego del asesinado del edil Carlos Manzo, acaecido el pasado 1 de noviembre en plena plaza municipal de Uruapan, ahora se ha reportado la desaparición del exalcalde de Zinepécuaro, Alejandro Correa Gómez.

De acuerdo con los primeros reportes, Correa Gómez, quien ocupó el cargo de 2018 a 2021, fue visto por última vez en Ciudad Hidalgo, en Michoacán. Ante ello, la Fiscalía del estado emitió una ficha de búsqueda para dar con el paradero del ex edil de 41 años.

Ficha de búsqueda de Alejandro Correa Gómez Foto: Fiscalía de Michoacán

Según la descripción del boletín, Correa Gómez vestía una camisa de cuadros de color azul, chaleco gris y un sombrero color beige. Asimismo, la Fiscalía difundió esta ficha de búsqueda y agregó que “El día 02 de noviembre del año 2025, aproximadamente a las 02:00 horas, ALEJANDRO fue visto por última vez en Tierras Coloradas, en el municipio de Hidalgo Michoacán; desconociendo desde ese momento su paradero, por lo que se teme por su integridad, ya que puede ser víctima de algún delito”.

Además, como seña particular, Correa tiene una cicatriz en su ceja derecha. Lo último que se supo del funcionario fue que había acudido al cementerio a dejar flores a su madre por la celebración del Día de Muertos.