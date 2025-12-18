Ricardo Gallardo: Qué propiedades tiene, cómo las consiguió y el entramado empresarial

Vuelve a salir el tema del desvío de recursos públicos por parte del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona (Archivo)

En San Luis Potosí se está gestando una de las controversias más relevantes en materia legislativa debido a la reciente “Ley Esposa” que busca modificar la Constitución local en materia de paridad de género. Es decir, los partidos políticos sólo puedan postular mujeres como candidatas a la gobernatura para el proceso de 2027.

Las reacciones mediáticas no se han hecho esperar y distintos analistas políticos han señalado esta propuesta como una estrategia planeada por parte del actual gobernador Ricardo Gallardo para permanecer en la esfera del poder de aquel estado a través de su esposa Ruth González Silva.

Además, La conversación también ha retomado episodios del pasado, como las investigaciones que vinculaban al gobernador y a su familia con presuntas irregularidades financieras y transferencias no reportadas, aunque muchos de estos casos no derivaron en sanciones firmes, pero ¿De qué es dueño Ricardo Gallardo? ¿Cuáles son esas empresas que posee y cómo las obtuvo? Aquí te lo decimos

¿Cuáles son las empresas de Ricardo Gallardo?

Ricardo Gallardo Cardona no sólo es sinónimo de política local y proyectos públicos, sino también de controversia alrededor de cómo él y su familia han ido conformando un portafolio empresarial de propiedades y medios de comunicación que hoy están siendo cuestionados a partir de toda la información en torno a él.

La compra más reciente y la que ha puesto el tema en la agenda pública es la de la radiodifusora local Candela 94.1 FM, adquirida por alrededor de 45 millones de pesos por una empresa vinculada a su círculo familiar.

Grupo One Multimedia Center Click es una empresa constituida en 2016 y asociada a personas cercanas a la familia Gallardo, misma que se encargó de la adquisición de la emisora. Esta compra reforzó la presencia de si figura política en un sector como el de los medios de comunicación locales.

Además de la radiodifusora, la familia ha estado relacionada con otras inversiones importantes en el estado: gasolineras, cascos de hacienda con planes de convertirlos en hoteles boutique, el cabezal del periódico El Mañana de Valles y marcas como Ron Potosí.

Lo llamativo, para muchos observadores y críticos, es que estas adquisiciones han sido canalizadas mediante prestanombres, algo que mantiene debates sobre transparencia y posibles conflictos de interés en un contexto donde quien detenta el poder también aparece como beneficiario indirecto de negocios lucrativos.

La historia de estas inversiones se remonta a 2016, un año significativo en la vida de Gallardo: tras casi un año en prisión por acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada —delitos que habrían ocurrido cuando fue alcalde de Soledad de Graciano Sánchez entre 2012 y 2014— el empresario-político salió libre y, poco después, comenzaron estas operaciones empresariales con mayor fuerza.

Cabe destacar que, la periodista Lourdes Mendoza ha documentado en columnas para El Financiero las distintas adquisiciones atribuibles a la familia Gallardo, y aunque algunas ya eran conocidas desde hace años, la compra de la radiodifusora ha sido particularmente visible por su impacto mediático.

Entre los bienes y negocios vinculados se encuentran:

Radiodifusora Candela 94.1 FM (aprox. 45 millones de pesos)

(aprox. 45 millones de pesos) Siete gasolineras

Cascos de hacienda (posible reconversión a hoteles boutique)

(posible reconversión a hoteles boutique) Periódico El Mañana de Valles

Marca y planta de Ron Potosí

Contratos de prestación de servicios al Congreso local

Estas inversiones, aunque forman parte del desarrollo empresarial, generan preguntas sobre el uso de recursos y las relaciones dentro del entorno político que ahora encabeza el estado. El contraste entre el cargo público que ocupa Gallardo, al frente del gobierno estatal, y estos negocios familiares intensifica los cuestionamientos sobre su gobernatura y sobre corrupción, nepotismo y transparencia en la gestión pública.

Para sectores de la sociedad civil y periodistas, el escrutinio continúa, y las preguntas sobre transparencia, rendición de cuentas y separación de intereses no parecen desaparecer pronto. Más aún, cuando ya se dio el primer paso sobre la llamada “Ley Esposa”, al cual, de aprobarse, perpetraría el ejercicio de poder de la familia Gallardo y los beneficios económicos que esto conlleva, conociendo el historial del gobernador en turno.