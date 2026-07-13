Nuevo apagón masivo de CFE 13 de julio 2026: Zonas, horarios y qué colonias serán afectadas

Apagón masivo de CFE hoy 20 de junio: estas colonias y municipios tendrán cortes de luz programados

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha anunciado un nuevo corte nacional de electricidad para este lunes 13 de julio, que afectará a diversas colonias y municipios del país, dejando a miles de familias sin servicio eléctrico durante varias horas.

Aunque la empresa ha destacado que estos cortes son parte de acciones necesarias para mejorar la infraestructura y garantizar la estabilidad del suministro a largo plazo, la sola mención de un “apagón masivo” ha generado inquietud entre residentes y negocios que dependen del servicio en su vida cotidiana.

Por ello, en esta nota te decimos qué estados se verán más afectados por esta maniobra para que tomes precauciones en caso de que vivas en alguna de estas zonas.

¿Por qué razón está programado un apagón por la CFE?

En fechas recientes, diversos estados y municipios han sido incluidos en cronogramas oficiales, tanto por trabajos de mejora y reparación de líneas eléctricas como por daños derivados de condiciones climáticas recientes.

Asimismo, la propia Comisión ha explicado que estos cortes programados no son fortuitos ni producto de una falla repentina, sino parte de labores técnicas planificadas para reforzar, reparar y modernizar la red eléctrica en puntos clave del país. Se pretende con ello evitar fallas mayores o interrupciones no programadas en el futuro y mejorar la calidad del servicio en general.

¿Qué estados/colonias se verán afectadas por este apagón masivo este 13 de julio?

Por el momento, la CFE no ha confirmado cortes de luz programados para hoy, lunes 13 de julio del 2026. No obstante, en las últimas horas varias zonas del estado de Veracruz se vieron afectadas por estos cortes de energía.

Derivado de la situación, la gobernadora Rocío Nahle se reunió con la actual titular de la CFE. En dicha reunión la gobernadora y distintos alcaldes externaron su molestia debido a la fallas eléctricas en sus municipios.

La gobernadora Rocío Nahle solicitó revisar la facturación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para los usuarios que han resultado afectados por los apagones, al considerar que no es justo que se les cobre el servicio cuando han permanecido varias horas o incluso días sin energía eléctrica.

La mandataria cuestionó cómo es posible que los hogares reciban un recibo de luz si durante ese periodo no contaron con suministro. “¿Cómo nos llega un recibo de luz si no tenemos luz, si no tenemos servicio? ¿Cómo vamos a pagar ese recibo?”, expresó.

¿Cómo prepararte ante un apagón anunciado?

Expertos y autoridades recomiendan tomar medidas simples pero efectivas para minimizar el impacto de estos cortes, especialmente si se prolongan durante varias horas: