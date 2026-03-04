Aviso urgente de la CFE: consejos esenciales para reducir tu factura de electricidad este 5 de marzo

Aplicación de CFE: ¿Qué trámites se pueden hacer? (CFE)

Este 5 de marzo, día en el que se conmemorará el Día Mundial de la Eficiencia Energética, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) activó una alerta dirigida a todos los hogares mexicanos para transformar hábitos de consumo de electricidad que impactan de manera directa tanto en las facturas como en el bienestar familiar y el medio ambiente.

Más allá de un simple recordatorio, el mensaje de la empresa eléctrica estatal es claro: ahorrar energía ya no es solo una recomendación ambiental, sino una práctica cotidiana con beneficios palpables para la economía familiar. Estas medidad tienen como finalidad identificar hábitos que permitan reducir el consumo en los recibos sin sacrificar confort.

¿Qué está pidiendo la CFE para este 5 de marzo?

La CFE, a través de su Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE), aprovechó la conmemoración del Día Mundial de la Eficiencia Energética para recordar que “hacer más con menos” no es solo posible, sino necesario. Esta filosofía se resume en prácticas sencillas y accesibles que, aplicadas en casa, pueden traducirse en reducciones visibles en tu recibo de luz.

El llamado central del organismo estatal, presente en millones de hogares mexicanos como proveedor de electricidad, es iniciar con hábitos básicos que no generan costo alguno, para luego considerar inversiones que, aunque iniciales, pueden representar ahorros significativos a largo plazo.

¿Qué estrategias puedes llevar a cabo para reducir el consumo sugún la CFE?

De acuerdo con la CFE los usuarios pueden reducir significativamente los montos de sus recibos implementando las siguientes acciones:

Apagar aparatos que no se usan. Aunque parezca obvio, desconectar dispositivos en “stand-by” reduce consumo innecesario.

Aprovechar la luz natural. Aumentar la entrada de luz del día disminuye el uso de iluminación artificial.

Revisar instalaciones eléctricas. Hacerlo con personal calificado evita pérdidas de energía por cables dañados o mal instalados.

Cambiar focos tradicionales por LEDs. Esta tecnología reduce de manera notable el consumo de electricidad.

Optar por pantallas y electrodomésticos eficientes. Al comprar nuevos dispositivos, seleccionar aquellos con Sello FIDE, Energy Star o certificaciones oficiales ayuda a gastar menos.

Priorizar tecnología inverter. En refrigeradores o aires acondicionados, esta función ajusta el consumo a las necesidades reales.

Limpiar filtros y componentes de aires acondicionados cada seis meses, lo que mejora su eficiencia y disminuye el gasto de energía.

¿Qué impacto puede tener este llamado en tu recibo?

Aunque cada hogar es distinto, aplicar estas recomendaciones tiene efectos concretos. Es decir una instalación eficiente y el uso de tecnologías de bajo consumo puede reducir significativamente el gasto mensual en energía eléctrica.