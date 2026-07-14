Detienen a Rafael N, el presunto francotirador de Puebla en la vía Atlixcáyotl

Vía Atlixcáyotl La detención se realizó en el fraccionamiento Santa Fe, en Puebla luego de múltiples reportes de disparos ocurridos recientemente.

Este martes 14 de julio, elementos de seguridad arrestaron en el Fraccionamiento de Santa Fe a un hombre por su posible vinculación al caso del ‘Francotirador’ o ‘Tirador’ de Puebla. La situación cobró relevancia a nivel nacional luego de múltiples casos de agresiones con disparos de balines y posteriormente de armas de alto calibre que dejaron personas lesionadas y por las que se abrieron 10 carpetas de investigación.

Reportan el arresto del Francotirador de Puebla

De acuerdo con múltiples reportes, el día de hoy durante la madrugada se arrestó a Rafael N, un hombre de 67 años de edad por su posible participación como “El Francotirador de Puebla”. La detención estuvo precedida de disparos y un enfrentamiento con los agentes, aunque no se reportan lesionados.

El presunto señalado habría sido el responsable de realizar disparos en contra de automóviles principalmente en la Vía Atlixcáyotl.

¿Cuáles fueron los ataques del Francotirador de Puebla?

Las noticias sobre el tirador de la Vía Atlixcáyotl comenzaron a ganar notoriedad a principios de este año, luego de que uno de sus ataques en enero de 2026 terminara con un menor de edad de ocho lesiones con lesiones de mandíbula tras ser impactado por uno de los proyectiles, que comenzaron siendo de balines.

Posteriormente, más personas se sumaron a las denuncias y reportaron principalmente daños a sus vehículos mientras transitaban por la Vía Atlixcáyotl, particularmente durante la noche y la madrugada.

Los múltiples testimonios y las evidencias de nuevos ataques, ahora con armas de alto calibre, llevaron a las autoridades a reforzar la vigilancia y los operativos para detener al agresor. En total, se abrieron al menos 10 carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado relacionadas al Francotirador de Puebla.

Ahora, se espera que la Fiscalía realice una conferencia de prensa para dar más detalles sobre el caso