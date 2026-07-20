Reportan desaparición de 7 menores de edad en 4 días

Facundo Vidal Sánchez Sánchez, un adolescente de 17 años, abordó un automóvil de plataforma el pasado viernes en la zona de San Miguel Tateposco o San Esteban, del municipio de Zapopan. Desde entonces sus familiares nada han sabido acerca de su paradero.

Este caso es solo uno de los siete desaparecidos en municipios del Área Metropolitana de Guadalajara y en Tapalpa, ocurridos según información oficial, entre el miércoles 15 y el domingo 19 de julio.

Facundo Vidal Sánchez, menor desaparecido en Zapopan

Aunque los hechos ya están reportados ante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, no se ofrecen detalles sobre las circunstancias de las desapariciones que pudieran alertar a la sociedad sobre cómo prevenir ese tipo de casos.

DOS MUCHACHAS DESAPARECIDAS EN TAPALPA

Zoé Guadalupe Montes López y María Fernanda Morales Fernández, de 16 y 17 años de edad, se encuentran ilocalizables desde el 15 de julio, cuando se les vio por última vez en Tapalpa, de donde aparentemente son vecinas.

Zoé Guadalupe Montes y María Fernanda Morales desaparecieron en Tapalpa

DESAPARECIÓ EN EL ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO

Dóminic Gabriel Méndez Jiménez, de 15 años, igual es buscado por su familia y las autoridades estatales. Él dejó de estar localizable también desde el pasado miércoles 15 de este mes.

Dóminic Gabriel Méndez, desapareció en El Zapote del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga

NO SE TIENEN NOTICIAS DE CARLOS

Desde el 17 de julio la familia de Carlos Humberto Corona Corona no tiene noticias de su paradero. El chamaco de 14 años fue visto en Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, y ya no se ha tenido noticia alguna.

Carlos Humberto Corona, desapareció en Santa Ana Tepetitlán

OTRO DESAPARECIDO EN TLAJOMULCO

A Horus Uriel Galván Tinoco, joven de 16 años de edad, se le vio por última ocasión este domingo 19 en Rancho Alegre, municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Su familia espera algún dato o información que les ayude a encontrarlo.

Horus Uriel Galván. También desapareció en Tlajomulco

JEREMI ALEJANDRO DIJO ESTAR EN OTRO ESTADO DEL PAÍS

Los anteriores casos -de los cuales la Comisión de Búsqueda de Jalisco ya tiene conocimiento- se suman al de Jeremi Alejandro Villegas Anaya, de 14 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el 15 de julio. Su familia teme que de acuerdo a lo que el chico le comentó a uno de sus hermanos, esté en otro estado del país en contra de su voluntad o inclusive reclutado por la delincuencia organizada.

El pasado miércoles, a las 16: 45 horas, aproximadamente, Jeremi salió de su domicilio en la Colonia Hacienda Real, de Tonalá, sin dejar dicho a dónde se dirigía, aunque posteriormente se comunicó; desde entonces nada se sabe de él y su familia se manifestó la mañana del domingo 19 en el centro de ese municipio, en exigencia de que se le le encuentre sano y salvo.

Se solicita apoyo para localizar a Jeremi Alejandro Villegas Anaya

Cualquier información o dato que ayuden para establecer el paradero de los adolescentes serán agradecidos al 33 3145 6314.

ENCUENTRA FISCALÍA A 45; POR LO MENOS 4 ESTABAN MUERTOS

La Fiscalía del Estado logró la localización de 45 personas durante la semana del 13 al 19 de julio de este año, con base en “el trabajo continuo que realiza para atender los reportes de desaparición y búsqueda inmediata en la entidad”, según informó la propia dependencia.

Agregó que en esa semana en contraparte, se recibieron 11 denuncias por desaparición, “por lo que de manera inmediata se iniciaron las carpetas de investigación correspondientes y se implementaron los protocolos establecidos para su búsqueda y localización”.

La Fiscalía indicó a La Crónica de Hoy Jalisco que los casos denunciados al Ministerio Público no necesariamente son los mismos que conoce la Comisión de Búsqueda, por lo que, entonces el número de personas desaparecidas podría ser diferente a la estadística que lleva aquella corporación.

De las 45 personas localizadas en esta semana por la Fiscalía del Estado, por lo menos cuatro fueron encontradas muertas, pero no se ofrecieron detalles sobre las circunstancias en las que desaparecieron y perdieron la vida.