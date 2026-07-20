Prepara Morena Jalisco propuesta alterna para atender la crisis del agua

La dirigencia estatal de Morena anunció que elabora una propuesta alternativa para atender la crisis hídrica en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en coordinación con académicos, especialistas, colectivos, legisladores y autoridades federales.

En conferencia de prensa, la presidenta de Morena Jalisco, Erika Pérez García, acusó al gobierno estatal de intentar responsabilizar a la Federación por los problemas del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), pese a que, dijo, Movimiento Ciudadano ha estado al frente de su administración durante varios años.

La dirigente aseguró que Morena respaldó en el Congreso local medidas para que las familias afectadas por la mala calidad del agua no paguen por un servicio que consideran deficiente y cuestionó la ausencia del gobernador Pablo Lemus durante la contingencia.

Pérez García también criticó la posibilidad de financiar la recuperación del Siapa mediante nuevos esquemas de inversión o asociaciones público-privadas, al considerar que no existe claridad sobre sus costos ni sobre quién asumiría las obligaciones financieras.

Como alternativa, Morena planteó utilizar parte de los más de 9 mil millones de pesos que, de acuerdo con el partido, Jalisco recibirá este año por concepto de excedentes en participaciones federales para iniciar el saneamiento del organismo operador y atender las obras prioritarias.

“Debe construirse un programa multianual serio: comenzar con estos excedentes y destinar, durante los próximos años, una parte de los recursos adicionales que reciba el estado hasta recuperar por completo el sistema, para avanzar gradualmente, con metas claras, transparencia y vigilancia ciudadana, sin contratar una deuda que termine pagando el pueblo de Jalisco”, señala.

La dirigente añadió que antes de considerar la contratación de deuda debe transparentarse el destino de los recursos públicos ya ejercidos.

“Antes de hablar de deuda, primero debe haber transparencia; antes de pedir más dinero, debe rendirse cuentas sobre lo que ya se hizo con los recursos públicos; y antes de cualquier proyecto, la prioridad debe ser garantizar agua limpia y suficiente para todas y todos los jaliscienses”, explica.

Finalmente, Pérez García afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado disposición para colaborar con Jalisco mediante proyectos de saneamiento del río Lerma-Santiago y del humedal El Ahogado, e hizo un llamado a universidades, especialistas y organizaciones civiles para construir una propuesta conjunta frente a la crisis del agua.