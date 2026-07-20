Ferias de la Paz han llegado a 33 colonias de Tlaquepaque

Más de 140 mil personas de 33 colonias de San Pedro Tlaquepaque han participado en las Ferias de la Paz, una estrategia que reúne a dependencias de los tres niveles de gobierno para acercar servicios públicos, programas sociales y actividades orientadas a la prevención de la violencia.

La edición más reciente se llevó a cabo en la Plaza de la Reforma, en la colonia La Capacha, donde habitantes recibieron atención de instituciones como la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud, así como dependencias estatales y municipales.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, afirmó que la estrategia busca atender los factores que influyen en la violencia mediante acciones comunitarias.

“La paz no se logra solamente con las Fuerzas Armadas; la paz se construye en el territorio, la paz se construye en comunidad. Por eso San Pedro Tlaquepaque es un territorio de paz, porque la buscamos construir entre todas y entre todos, atendiendo las causas que generan la violencia, como la desigualdad, la falta de oportunidades y el abandono de los espacios públicos”, señaló.

La alcaldesa explicó que antes de la feria se realizaron recorridos casa por casa mediante las Brigadas de la Paz, durante los cuales vecinos de La Capacha solicitaron la rehabilitación de la Plaza de la Reforma y otros espacios públicos.

También informó que próximamente concluirá la rehabilitación de la unidad deportiva Álvarez del Castillo.

“Cuando la gente hace comunidad, cuando las niñas, los niños y los jóvenes encuentran su espacio en las plazas públicas y en las unidades deportivas, y no en la tiendita de la esquina donde pueden comprar quién sabe qué, esa es una de las formas en que se construye la paz”, expresó.

Durante la jornada se instalaron módulos para solicitar servicios municipales como alumbrado público, bacheo, poda de árboles y atención a mascotas, además de servicios de salud, programas sociales y exhibiciones de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con el Ayuntamiento, las Ferias de la Paz han recorrido colonias como Nueva Santa María, El Vergel, Santa Anita, San Martín de Abajo, Toluquilla, San Pedrito, Las Juntas y Santibáñez, entre otras.