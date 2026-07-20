Temen familiares de adolescente que haya sido reclutado por la mafia

Comisaría de Tonalá

Jeremi Alejandro Villegas Anaya, de 14 años de edad, se encuentra desaparecido desde el 15 de julio. Su familia teme que de acuerdo a lo que el chico le comentó a uno de sus hermanos, esté en otro estado del país en contra de su voluntad o inclusive reclutado por la delincuencia organizada.

Marisela Anaya Gallardo, madre del menor desaparecido, dijo que el pasado miércoles, a las 16: 45 horas, aproximadamente, Jeremi salió de su domicilio en la Colonia Hacienda Real, municipio de Tonalá, sin dejar dicho a dónde se dirigía, aunque posteriormente se comunicó.

“A uno de mis hijos le mandó un mensaje y le dijo que se cuidara, que él ya no estaba en el Estado y que él ya no podía hablar porque le habían prestado el teléfono”, explicó la mamá del adolescente, quien se encuentra sumamente preocupada por desconocer el paradero del chamaco.

Se solicita apoyo para localizar a Jeremi Alejandro Villegas Anaya

Por el caso ya existe ficha de desaparición en la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco y los seres cercanos a Jeremi realizaron este domingo por la mañana, una manifestación pacífica que incluyó una marcha desde afuera de la Clínica 93, en el cruce de Avenida Tonalá y Avenida Tonaltecas, hasta la base de la Comisaría Municipal de Tonalá, que se encuentra en Tonaltecas esquina con Avenida de los Maestros.

Los manifestantes portaron cartulinas con mensajes alusivas a la búsqueda del adolescente y realizaron además, una pega de calcas de la ficha de Jeremi.

El menor de edad estudiaba la secundaria pero dejó de asistir y a últimas fechas repartía comida en las inmediaciones de la Nueva Central Camionera, lugar por el que la madre del jovencito siente temor de que recibió influencia criminal.

A final de cuentas, la Fiscalía del Estado determinará si al muchacho de veras los reclutó la mafia o él se fue por su propia voluntad.