Concluyen rehabilitación de calles en Santa Cruz de la Loma de Tlajomulco

El Ayuntamiento de Tlajomulco concluyó la rehabilitación de las calles Morelos y Ocampo, en la comunidad de Santa Cruz de la Loma, una obra en la que se invirtieron 4.4 millones de pesos y que incluyó la modernización de la infraestructura vial e hidráulica.

Los trabajos abarcaron la renovación del empedrado y la carpeta asfáltica, la sustitución de redes de agua potable y drenaje, la construcción de banquetas con accesibilidad universal, instalación de alumbrado público, cruceros seguros y arbolado.

Durante la inauguración, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, afirmó que la inversión en obra pública busca atender las necesidades de las distintas comunidades del municipio.

“Hemos podido ejecutar casi 3 mil millones de pesos de obra, cien millones solamente para toda esta zona que se han podido sacar adelante y que vamos a inaugurar si bien esta calle, pero también a generar un compromiso aquí con nuestro delegado y con todos ustedes de que vamos a seguir en la misma lógica de inversión justa y proporcional que llegue a los barrios, a los lugares donde no había llegado recurso público, aquí en Santa Cruz de la Loma, pues tenemos todavía muchos pendientes y tenemos muchas cosas”, dijo

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, señaló que esta intervención forma parte de una serie de proyectos realizados en la localidad para mejorar la infraestructura urbana.

“En esta localidad arrancamos hace unos meses dos acciones, Ocampo y Morelos, casi 300 metros de longitud de intervención, mil 800 metros cuadrados, pero esto ya se suma a casi los 2 mil 700 metros intervenidos, si recuerdan, ya intervenimos Vicente Guerrero, acomodamos el tanque elevado nuevo en concreto, hicimos adecuaciones en el plantel educativo. Y bueno, pues seguimos trabajando, presidente, cambiamos líneas, redes hidrosanitarias”, agregó.

De acuerdo con el municipio, la rehabilitación forma parte de la estrategia de mejoramiento del Circuito Sur y busca fortalecer la movilidad y la seguridad vial en Santa Cruz de la Loma.