Liberan en Cerro Viejo 87 hormigas reina que serían enviadas ilegalmente a Asia

Especialistas de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST) liberaron 87 hormigas reina del género Pogonomyrmex en el Área Natural Protegida Cerro Viejo, luego de que los ejemplares fueron asegurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cuando eran enviados de manera ilegal a Laos.

De acuerdo con las autoridades, las hormigas fueron localizadas en el municipio de El Salto tras el reporte de una empresa de paquetería. Los insectos estaban ocultos en tubos de ensayo colocados dentro de juguetes plásticos que simulaban figuras de colección.

Del cargamento original de 105 hormigas reina, 87 sobrevivieron. Aunque esta especie no está catalogada bajo protección especial en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT, la extracción no autorizada, comercialización y envío ilegal de estos ejemplares constituye un delito ambiental perseguido por la Profepa.

Hormigas reina liberadas en Tlajomulco (Gobierno Tlaquepaque)

Antes de su liberación, personal de la URFST solicitó el apoyo de un especialista en hormigas de la Universidad de Guadalajara para confirmar la especie y determinar el sitio más adecuado para su reintroducción, ya que mantenerlas en cautiverio no era viable por las condiciones que requiere la especie para sobrevivir.

Con autorización de las autoridades federales, las hormigas fueron liberadas en el Área Natural Protegida Cerro Viejo, donde existen poblaciones de la misma especie y condiciones favorables para que puedan establecer nuevas colonias.

El director de la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal (UNASAM), Luis Alberto Cayo Cervantes, destacó que las hormigas desempeñan un papel importante en los ecosistemas al contribuir a la filtración del agua, la dispersión de semillas y el control de plagas.

El Ayuntamiento de Tlajomulco pidió a la población evitar la captura y traslado de fauna silvestre, y recordó que cualquier ejemplar lesionado o en situación de riesgo puede reportarse a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre para su atención.