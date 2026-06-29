Anuncian estrategia integral para transformar el sistema hídrico metropolitano

Ante una problemática histórica que se ha profundizado durante las últimas décadas por el rezago en infraestructura hídrica, el Gobierno de Jalisco presentó un plan estratégico para atender de manera integral la calidad y el abastecimiento del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Plan integral para mejorar la calidad y abastecimiento del agua

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, el Gobierno estatal reconoció que el reto del agua requiere una intervención estructural y coordinada entre distintos niveles de gobierno, dejando atrás medidas temporales para avanzar hacia soluciones de fondo.

Alberto Esquer Gutiérrez, Jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco, explicó que ya comenzó la primera etapa del plan con una inversión inicial superior a los 5 mil millones de pesos, financiada hasta ahora con recursos estatales. Señaló que la estrategia contempla más de 30 acciones con alcances inmediatos, intermedios y de largo plazo para atender no solo la calidad del agua, sino también el abastecimiento, distribución, saneamiento, mitigación de inundaciones y atención a socavones.

Plan integral para mejorar la calidad y abastecimiento del agua

Como parte de esta ruta, por instrucción del gobernador Pablo Lemus Navarro se instaló una mesa ejecutiva permanente que concentrará el trabajo técnico e institucional para construir una respuesta integral a los principales desafíos del sistema hídrico metropolitano.

Entre las acciones ya en ejecución destacan proyectos orientados a fortalecer la infraestructura existente. Ismael Jáuregui Castañeda, director general del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), informó que esta semana comenzará la construcción de un nuevo módulo en la Planta Potabilizadora número 1, ubicada en Miravalle, instalación que abastece más de la mitad del agua consumida en el Área Metropolitana de Guadalajara y que este año cumple siete décadas de operación.

También indicó que ya se encuentra en marcha la segunda etapa del acueducto y sistema de bombeo de La Calera, infraestructura que permitirá transferir el suministro desde el sistema antiguo hacia el acueducto Chapala–Guadalajara.

Plan integral para mejorar la calidad y abastecimiento del agua

A estas intervenciones se suman la construcción del colector de Villa Fontana, en la zona limítrofe entre Tlaquepaque y Tlajomulco, así como diversas acciones de saneamiento dentro de la cuenca de El Ahogado.

De acuerdo con las autoridades, algunas de estas obras podrían reflejar mejoras perceptibles en la calidad del agua en menos de un año; sin embargo, reconocieron que la solución definitiva exige proyectos de mayor alcance cuya inversión acumulada supera los 20 mil millones de pesos.

Dentro de esta visión de largo plazo destacan el desarrollo de un nuevo acueducto sustituto Chapala–Guadalajara, orientado a garantizar agua de mejor calidad, reducir presión sobre el Lago de Chapala, disminuir impactos ambientales y optimizar costos de bombeo, además de la reconversión y ampliación de las Plantas Potabilizadoras 1, 3 y 5.

Plan integral para mejorar la calidad y abastecimiento del agua

Esquer también planteó que el desafío requiere corresponsabilidad institucional y social. Adelantó que el Gobierno estatal enviará en próximos días al Congreso del Estado las solicitudes necesarias para revisar el marco legal y los mecanismos de financiamiento que permitan ejecutar los proyectos estratégicos.

El mensaje concluyó con un llamado a la Federación, gobiernos municipales, poderes públicos y ciudadanía para participar de manera conjunta en el cuidado del agua y en la construcción de una solución sostenible que garantice seguridad hídrica para las siguientes generaciones.