Zapopan fortalece la seguridad escolar; más de 300 planteles ya cuentan con vigilancia conectada al C5

Con el objetivo de reforzar la seguridad en los centros educativos y mejorar las condiciones de aprendizaje para miles de estudiantes, el Gobierno de Zapopan entregó nuevos sistemas de videovigilancia y alarmas conectadas al Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Coordinación (C5), como parte del programa Zapopan Escuela Segura.

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La estrategia, que opera desde 2019, contempla la instalación de tecnología de monitoreo en planteles de educación básica y media superior, además de apoyos para mejorar la infraestructura escolar. En esta ocasión, 65 escuelas públicas fueron beneficiadas con distintos apoyos, entre ellos sistemas de seguridad, pintura e impermeabilización.

Durante la entrega, el presidente municipal, Juan José Frangie, destacó que la educación continúa siendo una de las prioridades de su administración y subrayó que el programa ya alcanza a 316 planteles del municipio.

“Hoy cumplimos uno de los compromisos que hicimos en esta campaña. Siempre queremos ser referente en Zapopan y para nosotros la educación es muy importante; hoy llegamos a 316 escuelas que tendrán cámaras conectadas al C5”, afirmó el alcalde.

Hasta la fecha, el municipio ha instalado 251 sistemas de videovigilancia y alarma en escuelas zapopanas. Cada uno está integrado por cámaras, DVR, sensores de movimiento, sirenas y alarmas sonoras enlazadas directamente con la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, lo que permite una atención más rápida ante cualquier incidente.

Las autoridades señalaron que este modelo ha contribuido a fortalecer la prevención del delito y a reducir los tiempos de respuesta ante situaciones de riesgo, además de generar mayor tranquilidad para estudiantes, docentes, madres y padres de familia.

El coordinador general estratégico de Seguridad del Gobierno de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, destacó que la iniciativa representa una inversión en el bienestar de las comunidades escolares y en la construcción de entornos más seguros.

“Es una inversión en tranquilidad, en confianza y en el futuro de Jalisco. Detrás de cada uno de estos apoyos hay una comunidad educativa completa que podrá desempeñar sus tareas con tranquilidad”, señaló.

En representación de las y los estudiantes beneficiados, Lina Alicia, presidenta del Cabildo Juvenil de Zapopan, agradeció la implementación del programa y aseguró que este tipo de acciones fortalecen la confianza de quienes diariamente asisten a los planteles educativos.

“Estas acciones representan un compromiso con el bienestar y la protección de quienes diariamente acudimos a nuestros planteles a aprender, convivir y construir nuestro futuro”, expresó.

Para este 2026, el programa Zapopan Escuela Segura cuenta con una inversión de 3.5 millones de pesos. Los recursos permitirán continuar equipando escuelas con tecnología de vigilancia, así como mejorar sus instalaciones mediante trabajos de mantenimiento y rehabilitación, con el propósito de garantizar espacios más seguros, funcionales y dignos para la comunidad educativa del municipio.