Mónica Magaña supervisa atención regional a pacientes con diabetes tipo 1 en Tonalá

Con el objetivo de fortalecer la atención que reciben niñas, niños, adolescentes y jóvenes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1), la diputada local Mónica Magaña encabezó una jornada de revisión del programa estatal Somos Uno y vamos a estar bien en el municipio de Tonalá.

La legisladora participó junto con autoridades del OPD Servicios de Salud Jalisco en una reunión realizada en el Auditorio de la Preparatoria Tonalá Norte, donde se evaluó el control médico y metabólico de pacientes inscritos en el programa. Durante la jornada, equipos de salud analizaron casos específicos para verificar que la atención, el suministro de insumos y el acompañamiento multidisciplinario se otorguen de manera oportuna, además de detectar áreas de mejora en cada región.

Ante pacientes y familiares, Magaña destacó que la diabetes tipo 1 es una condición que requiere seguimiento permanente y acceso continuo a tratamientos e insumos médicos. Subrayó que, aunque la enfermedad no puede prevenirse, sí es posible evitar complicaciones mediante un adecuado control de la salud. Asimismo, resaltó la importancia de garantizar el acceso gratuito a medicamentos, insulina, lancetas y otros materiales esenciales, cuyo costo suele representar una carga económica significativa para las familias.

La diputada recordó que Jalisco cuenta desde hace cuatro años con una legislación especializada en diabetes tipo 1, considerada única en el país, a partir de la cual se desarrolló una política pública que brinda atención integral a pacientes sin seguridad social. Este modelo contempla acceso gratuito a insulina, sensores, tiras reactivas, atención nutricional y apoyo psicológico para personas de hasta 23 años de edad.

Por su parte, el doctor José de Jesús Segura Arias señaló que estos encuentros permiten conocer de primera mano las necesidades de las familias, reforzar la educación sobre el manejo de la enfermedad y mejorar el acompañamiento brindado por personal médico, nutricional, psicológico y de activación física.

Durante el encuentro también participó la joven Brisa Sánchez Bermúdez, beneficiaria del programa, quien compartió su experiencia tras ser diagnosticada con diabetes tipo 1 a los 12 años. La paciente relató que, aunque inicialmente los síntomas parecían normales para ella, sus familiares comenzaron a notar cambios importantes en su estado de salud, lo que derivó en el diagnóstico oportuno.

La ruta de supervisión del programa ya ha recorrido municipios como Tepatitlán, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, y continuará en distintas regiones sanitarias de Jalisco con el propósito de mantener un monitoreo cercano de los servicios, fortalecer la atención en territorio y garantizar que los insumos lleguen de manera adecuada a las personas beneficiarias. Además de Magaña y Segura Arias, en la jornada participaron autoridades sanitarias regionales, personal médico y familias inscritas en el programa estatal.