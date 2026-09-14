Jalisco se coloca a la cabeza nacional en servicios de salud

Jalisco se coloca como referente nacional en la prestación de servicios públicos de salud, con un crecimiento histórico de 170 por ciento en el número de usuarios atendidos entre 2022 y 2025. El avance se acompaña de una mayor capacidad instalada, formación de profesionales y un incremento en la productividad médica.

La conservación de la rectoría y gobernanza del Sistema Estatal de Salud ha permitido orientar recursos hacia las principales necesidades de la población y ampliar la cobertura de atención, de acuerdo con los indicadores presentados por la Secretaría de Salud Jalisco.

Jalisco, número uno en crecimiento de usuarios

El principal indicador coloca a Jalisco en el primer lugar nacional en crecimiento de población usuaria de los servicios públicos de salud entre 2022 y 2025, al comparar su evolución con las entidades que se incorporaron al esquema IMSS-Bienestar.

Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud de Jalisco, explicó que la población usuaria de los servicios de atención a población abierta pasó de 407 mil 347 usuarios anuales en 2022 a un millón 98 mil 827 en 2025, lo que representa un crecimiento de 170 por ciento.

“Jalisco ocupa el primer lugar nacional en este incremento”, sostuvo el funcionario.

El crecimiento también se refleja en las consultas generales. Entre 2020 y 2025 aumentaron 85 por ciento, al pasar de poco más de un millón a más de tres millones de consultas generales anuales.

En lo que va de 2026, con corte a agosto, se han otorgado un millón 969 mil 542 consultas generales, cifra que coloca a Jalisco en el séptimo lugar nacional por número de consultas.

Fortalece Jalisco el sistema de salud con mayor cobertura, infraestructura y equipamiento médico (ALICIA REYES)

Más especialistas, médicos y capacidad quirúrgica

La expansión del sistema también se observa en las consultas de especialidad. Entre 2020 y 2025, Jalisco registró un crecimiento de 77 por ciento, hasta alcanzar 718 mil 935 consultas de especialidad, con lo que ocupa el tercer lugar nacional.

El estado aporta además 8 por ciento de las consultas de especialidad realizadas en el país, de acuerdo con los indicadores presentados por la Secretaría de Salud.

La capacidad médica se sostiene también mediante la formación de nuevos profesionales. Jalisco ocupa el primer lugar nacional en formación de médicos y el cuarto en formación de profesionales de enfermería. Actualmente, mil 500 personas se encuentran en formación en enfermería dentro del sistema estatal de salud.

En materia quirúrgica, las unidades públicas estatales realizaron 381 mil 669 procedimientos entre enero y agosto de 2026, equivalentes a 5 por ciento de todas las intervenciones quirúrgicas realizadas en el país.

La red pública estatal cuenta, además, con 2 mil 797 médicos internos de pregrado y mil 727 profesionales en estudios de posgrado, distribuidos en 42 especialidades y subespecialidades médicas.

Prevención y control de enfermedades

El desempeño del sistema también se refleja en indicadores de salud pública, particularmente en la atención materna y el control epidemiológico.

Jalisco registra la tasa de mortalidad materna más baja del país, resultado que las autoridades atribuyen al trabajo coordinado entre instituciones y a acciones de atención durante el embarazo, además de mecanismos para responder ante emergencias obstétricas.

En dengue también se observa una reducción importante. En 2024 se contabilizaron más de 21 mil casos confirmados, mientras que en 2025 la cifra bajó a 2 mil 317. Para la semana epidemiológica 35 de 2026 se habían registrado 163 casos.

En el caso del sarampión, mientras el país enfrenta un brote, Jalisco mantiene la enfermedad bajo control. Después de registrar más de 700 casos en una sola semana durante el periodo más crítico, al corte del 11 de septiembre se contabilizaba un caso confirmado en la semana epidemiológica 35.

A esto se suma la aplicación de 3.6 millones de vacunas entre 2025 y 2026, de las cuales cerca de 90 por ciento se han aplicado durante este año.

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