Lleva Tlaquepaque Ferias de Paz a más de 40 colonias; suman 140 mil personas atendidas

Las Ferias de Paz impulsadas en San Pedro Tlaquepaque han llegado a más de 40 colonias durante el último año, con más de 45 mil visitas casa por casa y atención directa a más de 140 mil personas, como parte de la estrategia de Construcción de Paz del Gobierno de México.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, señaló que el trabajo en las colonias busca acercar servicios de salud, empleo, educación, cultura, deporte y asesorías legales y comunitarias, además de identificar de manera directa las necesidades de cada comunidad.

Para la alcaldesa, la prevención de la violencia no puede limitarse a las acciones de seguridad. Consideró que también es necesario intervenir en las condiciones que pueden colocar a las familias y particularmente a los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad.

“Cuando hablamos de construir la paz y de pacificar el país, si bien es cierto que todo esto es relevante y hay que hacerlo sí o sí, también hay otro aspecto que hoy la presidenta de la República tiene muy claro: atender las causas que generan violencia. La delincuencia y la violencia son temas que se deben atender con una visión humanista”, afirmó.

Jornada de Paz Tlaquepaque (Gobierno Tlaquepaque)

Pérez Segura explicó que la falta de oportunidades para los jóvenes, la desigualdad, las dificultades económicas y la ausencia de acompañamiento familiar pueden convertirse en factores de riesgo que son aprovechados por grupos delictivos para intentar incorporarlos a sus filas.

Por ello, señaló que la estrategia también contempla generar espacios públicos dignos, brindar atención a las familias y fortalecer la participación de los vecinos.

Las Ferias de Paz forman parte de un esquema más amplio que incluye recorridos domiciliarios, recuperación de espacios públicos y el trabajo de las mesas de paz, de acuerdo con lo expuesto por la presidenta municipal.

La alcaldesa destacó que los recorridos permiten conocer directamente las problemáticas de las colonias y, a partir de ello, plantear acciones de atención. También reconoció la participación de funcionarios y vecinos en los recorridos, la integración de comités y la identificación de necesidades.

Pérez Segura sostuvo que la construcción de paz debe partir de las propias comunidades y refrendó que su administración continuará trabajando con los gobiernos federal y estatal, así como con los habitantes de las colonias, bajo una perspectiva enfocada en la prevención y en la generación de oportunidades.