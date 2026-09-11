Reportan avances en libramientos de Lagos de Moreno y Guadalajara; inversión será de 3,470 mdp

SICT Jalisco reporta avances en obras de Lagos de Moreno y Macrolibramiento Guadalajara

El Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó sobre los avances en las obras de ampliación y modernización del Libramiento Norte de Lagos de Moreno, así como en la construcción de tres entronques en el Libramiento Sur, conocido también como Macrolibramiento de Guadalajara.

La dependencia federal indicó que tales proyectos forman parte de las obras carreteras que el Gobierno de México realiza en Jalisco para mejorar sustancialmente la movilidad en la entidad.

En lo que respecta al proyecto integral en la Región de Los Altos de Jalisco, SICT Jalisco indicó que las obras de ampliación y modernización del Libramiento de Lagos de Moreno registran un avance global del 60.26 por ciento.

Explicó que ese proyecto incluye la ampliación y modernización de 24 kilómetros conformados por el tramo carretero, la construcción del entronque a la población de Lagos, cinco pasos vehiculares a desnivel, dos pasos vehiculares superiores (uno de los cuales servirá para librar las vías del tren) y un puente para evitar el cauce del río en la zona.

“Incluye también la construcción de dos glorietas y 3 puentes peatonales para mayor seguridad en los traslados de los usuarios del tramo carretero y de los peatones”, agregó.

“En el proyecto integral de movilidad de Lagos de Moreno, el Gobierno de México, a través de la concesionaria RCO, invertirá 2,800 millones de pesos. Las obras avanzan en tiempo y forma para quedar concluidas en febrero del 2028″.

SICT Jalisco señaló que en la Región de Los Altos de Jalisco se llevó a cabo recientemente la modernización de 12.3 kilómetros de la carretera federal 80 San Luis Potosí-Guadalajara, la cual “se encuentra totalmente terminada y en operación”,

MACROLIBRAMIENTO GUADALAJARA

Por otra parte, SICT Jalisco informó que a través de la concesionaria Grupo Ideal se invertirán 669 millones de pesos en la construcción de tres entronques en el Libramiento Sur, también conocido como Macrolibramiento de Guadalajara.

Dijo que los entronques que se tiene previsto construir son los de Tala, Atequiza y Chapala.

Precisó que en este mes de septiembre iniciaron los trabajos preliminares y desyerbe para la construcción del entronque de Tala; en octubre iniciará el de Atequiza, y en 2027, los trabajos del entronque a Chapala.

“La SICT tiene previsto que a mediados del próximo año queden concluidos los entronques de Tala y Atequiza, en tanto que el inicio y conclusión del entronque Chapala dependerá de los avances que se logren en el proceso de liberación del derecho de vía correspondiente”, explicó la dependencia federal.

“La suma global de inversión de la totalidad de obras antes mencionadas, que son impulsadas por la SICT, a través de las empresas concesionarias RCO y Grupo Ideal, será de casi tres mil 470 millones de pesos”.

CONCLUYÓ CONSTRUCCIÓN DE PUENTE AMADO NERVO

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que encabeza Jesús Esteva Medina, anunció esta semana, que concluyó la construcción del Puente Amado Nervo, que conecta a los municipios de Bahía de Banderas, Nayarit, y Puerto Vallarta, Jalisco.

Puente Amado Nervo

“En esta obra estratégica se invirtieron 704 millones de pesos (mdp) y durante los trabajos se generaron 2 mil 790 empleos”, señaló.

Expuso que el puente cruza el río Ameca y beneficiará a 479 mil 471 habitantes de la región, quienes se ahorrarán 25 minutos en los traslados entre la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta.

Dijo que se trata de una vía alterna que agilizará el tránsito de vehículos que tienen como destino las zonas metropolitanas de ambos centros turísticos.

Aseguró que la obra viene a dar una “solución para fortalecer la conectividad regional, reducir la congestión vehicular, mejorar la movilidad turística y disminuir las emisiones de contaminantes derivadas del tráfico”.

El Puente Amado Nervo tiene 2 kilómetros de longitud —800 metros de estructura y mil 220 metros de accesos— tres carriles por sentido, 21 apoyos tipo pilote-columna, 20 claros de 40 metros, 126 pilotes de 1.5 metros de diámetro y 160 trabes.

Para construirlo se utilizaron 2 mil 970 toneladas de acero en estructura, 218 toneladas de acero en accesos, 18 mil 500 metros cúbicos de concreto en estructura y 12 mil 200 metros cúbicos de concreto en accesos.

Las obras iniciaron en julio de 2025 y estaban programadas para terminarse en diciembre de este año, pero finalizaron antes de la fecha prevista.

El Puente Amado Nervo es uno de los proyectos prioritarios del Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030, cuyo objetivo es desarrollar infraestructura que promueva la inclusión social, la sostenibilidad y el desarrollo equilibrado del territorio.