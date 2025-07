“La película no describe a cabalidad la realidad política de México, es sólo mi visión de lo que representa el Estado para mí, lo que sostengo es que tal vez México no es una dictadura perfecta, pero tampoco somos una democracia, somos una plutocracia, donde mandan los ricos y poderosos”, expresó el director Luis Estrada en la presentación de su filme “La dictadura perfecta”, en la que estuvo acompañado de los actores Damián Alcázar, Sergio Mayer, Alfonso Herrera y Gustavo Sánchez Parra. La cinta se estrena hoy jueves en mil 500 pantallas en el interior del país.“La película empieza con ‘en esta historia, todos los nombres son ficticios, los hechos sospechosamente verdaderos, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia’ (…) Nadie es monedita de oro y una película de estas características es provocadora de origen, desde la promoción, y creo que el asunto de la guerra de comentarios que puede provocar, es natural, me ha pasado con todos mis proyectos pero en realidad lo que más me importa es que cada espectador forme su propio juicio, hay cosas que van a incomodar, se menciona al PRI pero también a otro tipo de poderes, es justa al mostrar un universo propio porque no solo habla del poder sino de una sociedad, un país y un tiempo”, expresó el cineasta en conferencia de prensa.El filme aborda la controversia que se desata tras la noticia que difunde TV MX, la poderosa Corporación Mexicana de Televisión que involucra al Gobernador Carmelo Vargas en negocios ilícitos, quien preocupado por su futuro decide negociar un millonario y secreto acuerdo con los dueños de la televisora. Carlos Rojo, un joven y ambicioso productor de noticias, y Ricardo Díaz, reportero estrella de la televisora, son comisionados para cambiar la imagen que la opinión pública tiene del corrupto gobernador y lograr hacer de él, a cualquier costo, una estrella política y un posible candidato a la presidencia de la república, “en la película se mezcla la corrupción, el secuestro, los asesinos, y juegan con el crimen organizado. Aunque la realidad que vivimos es mucho más grave, nos sobrepasa”, dijo.El realizador destacó que desde el inicio de su carrera su trabajo se ha basado en ser un espectador que busca que su cine deje un testimonio de los acontecimientos políticos que otros de su generación como Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki (con quienes trabajó en el polémico cortometraje “Vengance in mine”, que causó su expulsión del Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM), González Iñárritu y Carlos Carrera, entre otros, no han abordado:“A mí muchas personas me han criticado, entre ellas el presidente Felipe Calderón por la preocupación de que la imagen que se exporta muestra mis películas y no ayudan, refiriéndose a ‘El infierno’, que éramos malos mexicanos porque contribuiríamos al deterioro del espíritu y nunca tuve oportunidad de contestarlo, lo hago ahora, tal vez no será la realidad de hoy por lo que pasa en Guerrero, creo que cualquier espectador del mundo sabe lo que es la corrupción, manipulación y el poder y yo solo aprendí a hablar de eso temas”, comentó.

EL DATOLa película cuenta con actores como Joaquín Cosío y Damián Alcázar con cuyos personajes crea un puente con el filme “La ley de Herodes”, debido a que Carmelo Vargas es el hijo ilegítimo de Juan Vargas a quien interpretó Damián en 1999 mientras que Cosío da vida al diputado Agustín Morales, hijo del Doctor Morales en la misma cinta.El elenco lo completan Alfonso Herrera, Osvaldo Benavides, Silvia Navarro, Tony Dalton, Arath de la Torre, Dagoberto Gama, Sergio Mayer y María Rojo, entre otros.

