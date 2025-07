Myriam Vachez responde a las polémicas de música y danza

La secretaria de Cultura de Jalisco, Myriam Vachez Plagnol, respondió a las polémicas que se han registrado en los últimos días en torno a dos asuntos de interés para los creadores en el Estado, sobre el presunto hostigamiento laboral y discriminación en contra de músicos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), y la petición de familiares de Onésimo González para que su nombre sea retirado del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la entidad.Sobre el primer tema afirmó que ella nunca ha ofrecido a ningún músico de la OFJ ser “aviador”, y lamentó que la casi centenaria agrupación la vuelvan a rodear controversias, debido a los señalamientos de los que fue objeto en una rueda de prensa ofrecida por músicos inconformes.“Ese término, esa declaración, y esa propuesta, las rechazo terminantemente. Porque una cosa es decirle a un músico, como una sanción y la toma como tal, que durante un tiempo no va a estar tocando, pero sí va a estar ensayando o no. Esa es una sanción a la que el director tiene derecho. Pero jamás, y rechazo totalmente, jamás, se hizo una sugerencia de aviaduría, jamás”.Tras negar que haya casos de discriminación, la secretaria de Cultura ofreció a La Crónica de Hoy Jalisco una reunión la próxima semana en su despacho con el director de la orquesta Marco Parisotto y personal de Administración para aclarar, con documentos, las acusaciones, además de cuestiones financieras para echar abajo los argumentos de pagos dobles.Enfatizó la funcionaria que sí es un tema del Consejo y que concierne a la población el desempeño de los músicos al salir su salario de erario público. “Entonces que sepan que están pagándole a músicos cuyo desempeño es deficiente y están haciendo lo mejor. Y no a varios músicos que por ‘x’ o ‘y’ motivo no están cumpliendo con el desempeño que se espera de ellos”.Caso Onésimo González

Sobre el asunto que han puesto sobre la mesa familiares de Onésimo González, para retirar el nombre del bailarín y coreógrafo del Festival Internacional de Danza Contemporánea dijo que ella sería la primera en convencerlos de dejarle el nombre. Enfatizó se trata de un homenaje a su trabajo en las artes.“El nombre se dio en reconocimiento a un gran, gran, gran promotor de la danza contemporánea en Jalisco. La danza contemporánea, como tú sabes, está en constante evolución”. Enfatizó el apoyo que ha dado la actual Administración a la danza en el Estado en el Teatro Alarife Martín Casillas todos los miércoles, y como sede del Encuentro Nacional de Danza.“Yo no veo muy bien en qué no estamos cumpliendo con lo que quería Onésimo González, al promover la danza contemporánea en Jalisco, romper paradigmas y hacerla llegar al gusto de los jaliscienses”.Señaló que es una gran tristeza que le quieran quitar el nombre, pero a final de cuentas reconoce que probablemente ellos tienen el derecho sobre el nombre del bailarín. “Para nosotros es un constante recordatorio del trabajo que él hizo y que nosotros estamos heredando y tratando de multiplicar a través del Festival y del trabajo que hacemos durante el año”.Aseguró que el Festival también incluye capacitación en danza contemporánea a través de talleres. Está convencida que la controversia ha surgido por falta de comunicación. Destacó que si el problema es que está el Joven Ballet de Jalisco, lo pueden platicar, pero aclaró que la invitación surgió a raíz de que uno de los grupos de danza no pudo acudir.“Estoy absolutamente segura, que es nada más eso. Además le pedí a mi director general Álvaro Abitia, que se reuniera ya, hoy mismo (ayer), con los integrantes de la familia del maestro Onésimo González que estaban inconformes para conocer de primera mano sus dudas y preocupaciones, aclararlas. Y por su puesto tomarlas en cuenta”, finalizó.cr

