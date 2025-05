Cromañón: Canciones cantadas y habladas

Este Cromañón está dedicado a recordar algunas canciones en las que se mezclan dos cosas: las palabras sólo dichas o recitadas y las palabras cantadas. Hay bastantes canciones en las que los intérpretes se avientan una poesía, incluyen algún dialogo o voces de personas, o simplemente explican algo. Estas son algunas de estas canciones.

Joan Manuel Serrat

• Quizás la canción más popular realizada en base a un poema sea “Cantares”, que Joan Manuel Serrat grabó en su disco de 1969 de nombre “Dedicado a Antonio Machado, poeta”. La letra de la canción son tres estrofas escritas por Machado que aparecen en su poemario “Campos de Castilla” de 1912 y dos estrofas más escritas por Serrat en las que incorpora algunos versos de Machado, como el que se volvió famosísimo “Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar”.

• En 1977 nos llegó desde Nicaragüa el cantautor Carlos Mejía Godoy acompañado del grupo Los de Palacagüina, con su canción homenaje a “Clodomiro el ñajo”, personaje de la vida real que se llama Esteban Marco Marenco Peralta y que es famoso en Managua por su pasión por el beisbol y su labio leporino. En partes de la canción hay diálogos entre Clodomiro y otros personales. “Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde vas tan serio? Voy a ver un partidito allá por el cementerio. Y en asuntos de mujeres, ¿cómo te trata la vida? Me defiendo, me defiendo como gato panza arriba”.

LP, canciones

• Un cantautor poco conocido en México es el español Paco Herrera, quien en 1980 grabó un discazo, el primero de sus más de cinco que ha grabado, llamado “Ombligo de Andalucía” en el que viene la canción “Coro del cerro”, que comienza recitando un poema que introduce a la canción. Por cierto, el coro del cerro fue la primera agrupación musical en la estuvo cuando era muy chamaco. “Quisiera yo haber sido agua y tú junco de arroyo fresco, por haberte yo a ti mecido con un soplo de te quieros”.

• Seguramente, si ya no se cuecen al primer hervor, recordaran esta canción llamada “Ding dong, ding dong, estas cosas del amor”, del cantautor argentino Leonardo Favio. Es de 1969 y aparece en la película del mismo año llamada “Fuiste mía un verano”. Favio la grabó junto a Carola Leyton y entre los dos interactúan en la misma, eso sí, de una manera un poco cursi, para mis gustos, al discutir cosas del amor. Claro que la parte cantada se la avienta el propio autor. “Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación. Yo subía ella bajaba, la mire y me miró. Ding dong ding dong, será el amor”.

• Lalo Guerrero con sus Ardillitas era muy común que en sus canciones tuviera diálogos, ya sea entre las ardillas o con él. Parte del encanto de esas canciones eran esos diálogos humorísticos en los que Pánfilo, la ardilla más traviesa, siempre salía reprendida con sus graciosadas. En la canción de nombre “El violín”, el maestro de violín enseña a las ardillas a tocarlo. “Diana, diana conchinchín, estoy contento porque al fin me compraron mi violín”.

LP, canciones

• En la canción de 1969 de los Bee Gees, “Give your best”, que se incluyó en el disco de larga duración “Odessa”, encontramos que comienza con un pequeño diálogo entre dos hombres, uno de ellos, el que narrará y cantará la rolita que fue un payaso que siempre dio lo mejor a los demás, especialmente a sus amigos. “It’s a square dance Mr Marshall. It’s a square dance on the floor. It’s a square dance Mr Perkins. It’s a square dance to be sure, to be sure”.

• Uno de los grandes éxitos de Los hermanos Carrión es, sin lugar a dudas, su canción “Lágrimas de cristal” que se grabó en 1967 y se dio a conocer el siguiente año, o sea en 1968. La canción original es de Ted Harris y se llama “Crystal Candelier” y la adaptación al español fue hecha por J. Camacho. En algún momento de esta rolita nos recetan una declamación. “Verás tu imagen en el espejo. Será la misma que guarde la forma de tu rostro, de tu sonrisa, de tu llanto. Y tal vez, en alguna parte, escuches mi voz, con ella sabrás que tus lágrimas, que para todos son de vidrio vil,para mí son de diamante. Son lágrimas, lágrimas de cristal”.

• Facundo Cabral, quien gustaba de en sus canciones también hablar para hacernos reflexionar o decir algún poema, entre sus canciones con esas características está esta de 1971 que se llama “Pobrecito mi patrón”. En ella utiliza la ironía para cuestionar las nociones convencionales de riqueza y pobreza, y nos hace reflexionar sobre el verdadero valor de las cosas. “El diablo fue al mar, a escribir la historia del mundo. Pero no había agua, Dios la había bebido. Juan Comodoro buscando agua encontró petróleo, pero se murió de sed”.

Palito Ortega

• “Prometimos no llorar” es una canción, o más bien una puesta en escena (más hablada que cantada), de una despedida, el término de una relación amorosa. Es de 1972 del cantautor argentino Palito Ortega quien se acompaña de una dama de la que no pude encontrar su nombre por ningún lado. Viene en el disco de larga duración llamado “Auténtico”. “Perdóname. Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Quizás es la última vez que nos vemos, así que tratemos de estar bien, por favor. Me quiero llevar como recuerdo una sonrisa. Por favor no llores más”.

Snoopy

• En esta canción de nombre “Snoopy contra el Barón Rojo”, de 1966 que grabó el grupo The Royal Guardsmen, y que trata de las batallas de este perro, que como todos ya sabemos es el perro beagle de Charlie Brown, contra el gran piloto de la 1ra Guerra Mundial el alemán que fue conocido como el Barón Rojo, podemos escuchar una introducción en alemán que dice algo así : “Achtung! Jetzt wir singen zusammen die Geschichte. Über den schweinköpfigen Hund. Und den lieben Red Baron”. Que en español significa “Peligro, ahora cantamos la historia juntos acerca del perro testarudo y el querido Barón Rojo”.

FRASE

“Cantar te retará constantemente y te llevará a ser tu mejor versión”.

DATO

Si quieres escuchar estas y otras canciones, no te pierdas este y todos los jueves de las 19:30 a las 21:00 hrs. por Radio Infinito 1316 (www.infinito1316.com) y Alba Radio Guanajuato (www.albaradioguanajuato.com), el programa Crónicas del Cromañón con pura música fine.