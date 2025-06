Cromañón: Auténticos poetas… los cantautores

Cromañón

Este Cromañón va dedicado a reconocer a algunos cantautores y su canción más reconocida o en algunos casos, con la que han sido más conocidos. Aunque cantautor es cualquiera que canta sus propias canciones, me voy a enfocar en los que se mueven en géneros musicales como la trova, la canción social el folk, el rock, pero que lo hacen o hacían normalmente (en ocasiones si se acompañan o acompañaban de un grupo grande de músicos) sólo con su guitarra o piano.

Alejandro Lerner

• Alejandro Lerner es un cantautor argentino que tiene ya más de cuarenta años de carrera artística. De su generación es el más influyente e importante compositor en su país natal, donde ha tenido mucho más reconocimiento que en el resto de los países de habla hispana. Su canción más icónica es “Todo a pulmón”, la que llegamos a conocer primero en las voces de Mercedes Sosa en América y de Miguel Ríos en España. Es de 1983, de su segundo disco que también se llama así y hace referencia al asma que padece. “Que difícil se me hace, mantenerme en este viaje. Sin saber adónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera. Si volver es una forma de llegar”.

Bob Dylan

• Bob Dylan es quizás a nivel mundial el más conocido, respetado e influyente de todos los cantautores que han pasado por este planeta tierra. Su verdadero nombre es Robert Allen Zimmerman y es nacido en los Estados Unidos. Desde 1963 se encuentra en activo y ha sido ganador de numerosos premios entre ellos, en el 2016, el Premio Nobel de Literatura. Su canción más emblemática es “Like a rolling stone” de 1965, que es considerada por muchos la mejor canción de pop y rock de todos los tiempos. “How does it feel, how does it feel? To be without a home. Like a complete unknown, like a rolling stone”.

Donovan Leitch

• Donovan Leitch fue considerado como la respuesta británica a Bob Dylan, pues también inició como trovador de folk por allá de 1965, anque muy pronto definió su estilo particular como enorme éxito. Nació en Glasgow, Escocia, y fue uno de los mayores representantes de la psicodelia de mediados a finales de los años sesenta. De 1966 es su canción “Sunshine Superman”, que dio título a su tercer disco de larga duración. Algo curioso es que quien toca la guitarra en la grabación es Jimmy Page cuando también era guitarrista de sesión, antes de Led Zeppelin. “Sunshine came softly through my a-window today. Could’ve tripped out easy a-but I’ve a-changed my ways. It’ll take time, I know it but in a while. You’re gonna be mine, I know it, we’ll do it in style, ‘Cause I made my mind up you’re going to be mine”.

Fernando Delgadillo

• Fernando Delgadillo es de los trovadores contemporáneos mexicanos más conocidos. Es de la Ciudad de México y tiene ya más de 25 años de carrera musical, con presentaciones en diversos países de América Latina. Es el creador y promotor de lo que se ha llamado “Canción informal”, caracterizada por tener letras muy cotidianas. Ya tiene editados 14 discos de larga duración. Su canción más reconocida es “Hoy ten miedo de mí”, que viene en su primer disco de 1992 llamado “Con cierto aire a ti”. “Hoy que llevo en la boca el sabor a vencido. Procura tener a la mano a un amigo que cuide tu frente y tu voz. Y que cuide de ti, y para ti tus vestidos. Y a tus pensamientos mantenlos atentos y a mano tu amigo”.

George Moustaki

• George Moustaki fue uno de los más influyentes e importantes cantautores en Francia. Él es franco-egipcio, pero de origen greco-judío. Además de la guitarra tocaba el acordeón y el piano. Llegó a cantar en varios idiomas, además del francés, como el inglés, griego, alemán, árabe, español, italiano, yidis, euskera y hebreo. Su carrera en la música abarcó desde 1958 hasta su muerte en el 2013. Como su canción más famosa tenemos a “Le Meteque”, que se dio a conocer en 1969. “Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés qui me donnent l’air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeur, de musicien et de rôdeur qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé et mordu sans jamais assouvir sa faim”.

Joan Manuel Serrat

• Joan Manuel Serrat es, para muchos (incluido yo mero), el mejor cantautor en español que ha existido. Además de su gran éxito en ventas de discos, nunca ha traicionado su estilo directo y poético. Ha sido gran influencia, desde mediados de los años sesenta hasta la fecha, para miles de cantautores. Es de origen Catalán, nacido en Barcelona ha grabado más de 30 discos de larga duración. A nivel mundial su canción más representativa es “Mediterráneo” de 1971, que hace algunos años fue considerada la mejor canción española, de todos los tiempos. “Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.Y amontonao en tu arena, tengo amor, juegos y penas, yo”.

León Gieco

• León Gieco es de los cantautores más importantes de Argentina, que ha tenido la habilidad, gracias a su calidad musical y personal, de ser un icono tanto del folk como del rock en toda Latinoamérica. Su primer disco vio la luz en 1973 y desde entonces ha editado más de 17 discos de larga duración. Sin lugar a duda su canción más importante es “Solo le pido a Dios” de 1978, que con el tiempo ha sido escogida por numerosas asociaciones civiles como su estandarte. “Solo le pido a Dios, que el dolor no me sea indiferente. Que la reseca muerte no me encuentre, vacío y solo sin haber hecho lo suficiente”.

Guadalupe Trigo

• Guadalupe Trigo que en realidad se llamaba José Alfonso Ontiveros Carrillo, fue un cantautor mexicano que desgraciadamente murió cuando empezaba a ser más famoso en 1982, y su música se ubicaba dentro del movimiento de la nueva canción latinoamericana. Aunque sólo duró 10 años su carrera musical, fue un compositor muy prolífico que nos grabó 12 discos de larga duración. Su canción más conocida es, sin duda, “Mi ciudad”, que está dedicada a la Ciudad de México y es de 1972. “Mi ciudad es chinampa en un lago escondido. Es cenzontle que busca en donde hacer nido. Reguilete que engaña la vista al girar”.

Silvio Rodríguez

• Silvio Rodríguez es otro de los cantautores más reconocidos, para algunos es el número uno. Es fundador de la Nueva Trova Cubana, junto a Pablo Milanés y otros buenos artistas más. Desde mediados de los años sesenta, siendo muy joven comenzó a escribir y cantar sus canciones, lo que no ha dejado de hacer hasta la fecha. Tiene más de veinte discos y ha escrito más de 550 canciones. Aunque es mundialmente famoso, nunca lo ha sido por los medios tradicionales de comunicación. Quizás su canción más popular sea “Ojalá”, que aunque la escribió en 1969, la grabó hasta 1978 en el disco “Al final de este viaje”. “Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Para que no las puedas convertir en cristal”.

Víctor Jara

• Víctor Jara fue un cantautor chileno que además se desenvolvió como profesor, director de teatro y activista político, en los años sesenta e inicios de los setenta. Su carrera musical terminó cuando fue asesinado por las fuerzas militares de Pinochet un 16 de septiembre de 1973. Es considerado el más importante cantautor de la música de protesta que ha existido y su legado ha traspaso fronteras y es reconocido a nivel mundial. Para varios expertos en música su canción más conocida o famosa es “Te recuerdo Amanda”, que escribió en 1968. “Te recuerdo Amanda, la calle mojada,corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel”.

FRASE

“El artista no es nada sin el don, pero el don no es nada sin trabajo”, Émile Zola.

DATO

Si quieres escuchar estas y otras canciones, no te pierdas este y todos los jueves de las 19:30 a las 21:00 hrs. por Radio Infinito 1316 (www.infinito1316.com) y Alba Radio Guanajuato (www.albaradioguanajuato.com), el programa Crónicas del Cromañón con pura música fine.