¿Quiénes son los miembros de la Liga de la Justicia “Corporativa” de la película de “Superman” de James Gunn?

En el nuevo universo cinematográfico de DC, a cargo de James Gunn y que arrancó con su película de “Superman”, la Liga de la Justicia no está en formación. Ésta ya existe, una muy uniformada, toda corporativa integrada por personajes nuevos en la pantalla grande no así en los cómics, tenemos: una Chica Halcón furiosa y sin pareja amorosa trágica a la vista, un Batman afrodescendiente y tecnológico y un Linterna Verde con mala actitud y sobrado de ínfulas.

Liga de la Justicia Corporativa de la película "Superman"

¿Quiénes son los estos tres superhéroes que ayudaron a Superman a salvar a Metrópoli y a la humanidad? Abramos los cómics y revisemos sus biografías.

Guy Gardner de la película "Superman"

Guy Gardner

Gardner, el nuevo Linterna Verde, este nuevo guardián galáctico, resulta totalmente antitético a nuestra acostumbrado Hal Jordan (el Linterna Verde original): además del imprescindible requisito de ser valiente para portar el anillo esmeraldino, Gardner a diferencia de su antecesor es arrebatado, temperamental y pagado de sí mismo; así lo describen los cómics y en “Superman”, la película, Gunn no matiza ninguno de estos rasgos de su personalidad.

Infancia es destino. Este Linterna Verde suplente (obvio de Hal Jordan) no tuvo una infancia fácil; sufrió maltrato familiar de parte de un padre alcohólico que favorecía a su hermano mayor. Los malos tratos paternos lo afectaron y resultaron determinantes en la conformación de su ríspida y compleja personalidad. Durante el arco de The New 52 aparece como un expolicía de linaje, es decir, que esa era profesión favorecida en su familia.

Guy Gardner, de cómic

Su complejidad emocional le ha permitido portar diferentes anillos en distintas etapas de su vida incluido el amarillo de los Siniestro Corps, y junto con el de los Zafiros Estelares, violeta, y en de los Linternas Rojas, obvio rojo.

Sobre estos últimos, unas de las hazañas más reconocidas de Guy fue el haber derrotado al terrible Atrocitus, líder este cuerpo de linternas rojas cuyo distintivo es la violencia. Por su victoria se convirtió por un corto tiempo en su jefe.

Mister Terrific de la película "Superman"

Mister Terrific

Cuyo nombre de pila es Michael Holt, su súper poder reside en su inteligencia, de niño ya sabía de física avanzada y de joven, antes de iniciarse como superhéroe se graduó con excelencia de varias doctorados y maestrías en Derecho, Psicología, Química, Ciencias Políticas y Matemáticas. Supo aplicar su genialidad para crear un prospera empresa de alta tecnología Cyberwar, la que terminó vendiendo a Waynetech. Además de poseer una inteligencia superior, Michael ejercitó su cuerpo casi como Batman logrando convertirse en todo un atleta de alto rendimiento que ganó una medalla de oro en decatlón. Pero no todo marchó bien para este hombre prodigio. Casi como regla no escrita todo gran superhéroe debe tener su trauma, su esposa embarazada muere accidentalmente junto con su hijo no nato, Michael quedó devastado emocionalmente al grado de querer suicidarse y hubiera acabado con su vida si antes no lo detiene El Espectro, quien le platicó de Terry Sloane, el superhéroe de la edad de oro conocido como Mister Terrific, cuya historia lo inspiró al grado de asumir su identidad.

Para dedicarse a defender la justicia: empleó sus vastos recursos para equiparse tecnológicamente, es de estos superhéroes del estilo de Iron Man, cuenta con una máscara epidérmica de nano eléctrica que le pinta en el rosto, la cual hace de todo incluido el volverlo indetectable para cualquier localizador tecnológico. Su traje blanco y negro se complementa con una silla voladora; pero sin duda la mejor sus armas, y de hecho la más emblemáticas, son sus T-Bolas. Estas esferas flotantes de alta tecnología le sirven de drones con los cuales puede monitorear, espiar, hacer proyecciones holográficas, conectarse a todo tipo de redes incluidas las satelitales y generar descargas eléctricas. ¿Para qué quiere superpoderes con estos artilugios tecnológicos?

Mister Terrific, de cómic

Mister Terrific ha viajado en el tiempo y en repetidas ocasiones se encontrado con su antecesor, Terry Sloane, quien le ha dicho en persona el estar muy orgulloso de él por haber preservado dignamente su legado. Miembro de la Sociedad de la Justicia ha sido su miembro más inteligente, además la ha presidido.

Conservó dicho cargo hasta que ésta se disolvió por los eventos de Crisis Infinita. Sigue formando parte ahora de la reformada Sociedad de la Justicia de América. Una de sus hazañas más memorable fue cuando, sumándose a un equipo organizado por Batman, enfrentó al Hermano Ojo, un satélite inteligente que controlaba las OMACs. Gracias a su invisibilidad y a la tecnología, Mister Terrific logró alcanzar el satélite y activar su sistema de propulsión para alejarlo de la Tierra.

Hawkgirl de la película "Superman"

Hawkgirl

No menos trágica que las historias de sus compañeros Guy Gardner y Mr. Terrific; Hawkgirl, Shiera Sander, ha reencarnado en repetidas ocasiones para encontrarse con su amor eterno: Cartel Halla, con quien ha enfrentado a su enemigo Antón Hastor. En los cómics todo comienza para esta trágica pareja con un atentado contra el metro de Nueva York perpetrado por Hastor, que llama la atención de rico arqueólogo Halla. Conforme se desarrolla la historia Shiera, Halla y Hastor descubren que han estado reencarnando sucesivamente desde que formaron parte de la nobleza egipcia y que seguirían enfrentándose por toda la eternidad.

En el antiguo Egipto, Sheira fue amante del príncipe Khufu, una de las tantas encarnaciones de Halla. El celoso sacerdote Hath-Set (el actual Hastor) asesinó a la pareja desencadenando esta maldición reencarnacioncita que enfrentaría a este trío en el futuro.

Hawkgirl, de la película "Superman"

Después del atentado del metro de Nueva York, Hall deja a Sheira en su casa. El villano entró en su hogar dañando gran parte de su equipo. Empleando su ciencia, Hastor genera unos vapores que atraen a Sheira hasta su laboratorio. Ya vistiendo el mando del Hombre Halcón, Hall va al rescate de Sheira y se da a la tarea de destruir el laboratorio de Hastor a quien da por muerto. Como en sus otras vidas, Sheira y Hall se vuelven amantes.

Hawkgirl, de cómic

Para comienzos de la Segunda Guerra Mundial, el Hombre Halcón se suma a la Sociedad de la Justicia. Sheira, portando el mando de la Chica Halcón lo hará después. Y así han pertenecido en distintos tiempos a dicha Sociedad combatiendo el mal esta trágica pareja presa en un círculo de reencarnaciones.