Alma Vidal presentará su Árbol de Soles, en SOGEM Guadalajara

La poeta Alma Vidal presentará su libro en SOGEM Guadalajara

La poeta originaria de Nayarit Alma Vidal presentará su libro Árbol de Soles en la sede de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) Guadalajara, con la participación de los autores Raúl Aceves e Iliana Hernández Arce.

Alma Vidal es poeta y narradora nacida en la localidad de Palma Grande, Nayarit, el 7 de octubre de 1956; tiene la licenciatura en Desarrollo Cultural, así como un máster en Libros y Literatura Infantil y Juvenil.

También es Maestra en Literatura y Creación Literaria, doctora en Educación y activista por los derechos sociales y culturales, miembro de la Comisión de la Verdad en Nayarit.

Es profesora jubilada de la Universidad Autónoma de Nayarit y actualmente está encargada de la Extensión Bibliotecaria de la Biblioteca Pública Central Estatal “Solón Argüello”, en Tepic.

Con su obra, ha ganado diversos certámenes literarios y aparece en antologías y revistas literarias de reconocido prestigio.

Algunos poemas de Árbol de soles

BAJO LA SOMBRA DE LAS HIEDRAS

Las hornillas recogen el olor de leña apaciguada

y resabios de novena dulce.

Mi madre revive los rescoldos.

Un carretón viene repleto con el mangle

que el alma de mi hermano fue

a la verde marisma a cosechar.

Padre

rezo contigo.

Qué amargo puede ser este viaje

si tú no me confortas.

¿Se escondieron mis hermanas?

Me dejan los trastos copando el fregadero

las camas sin tender y los manteles sucios.

¿Quién me devuelve los cascabeles de sus risas?

El epazote como niño travieso

corretea por el patio

no hay gallinas que trepen a los nidos

ni palomas robando sus semillas.

Quedan muros zurciendo telarañas

para que cuelguen sus alas nuestros ángeles.

2

Olor de maravillas, ¿desde dónde te invoco?

las sedas de tu aroma recitan vocablos maternales

el aire es un rebozo

manto de cerdas brunas que arropó mis latidos.

Abro el ropero donde quedan los últimos adioses.

Huele a distancia.

Bajo la sombra de la hiedra

dos niños bailan una canción montuna

una legión de amores los bendice.

Estoy buscando un gato marrullero

y al perro Solovino,

son para ellos los tiernos bastimentos

que nadie ha de comer.

SUSPIRA EL CEDRO

Debe ser huanacaxtle o madera de cedro

la que defienda del olvido la ropa de mi casa.

Si pudiera contar la biblia de regaños

metida en los cajones.

Si pudiera medir

los metros de ilusión

bordados en bastillas y pecheras.

Qué pasmoso es el mundo que se cuelga en los ganchos

y dobla su cabeza en los estantes.

Todo guarda silencio cuando habla la memoria:

sauria que muerde nuestro antojo

hasta hacernos llorar.

Busco los paliacates colorados de mi padre

huelo sus camisolas remendadas con los hilvanes blancos

de una espina puntual.

Nadie llega después a este responso.

NOPALERA SIEMPREVIVA

Tras el muro caído

un coro de gitanas festeja sus espinas.

Donde crece el nopal

anidaron los gallos copetones.

Carne de manantiales, ¿quién te rasca la piel?

El nopal convida a los arrieros

trozos de suculenta carcajada,

la penca sabe a gloria cuando hay hambre.

Beben las tunas soles enrojecidos

saltan alebrestadas sobre las crestas verdes

como chivas de monte.

Muerdo una boca grana…su dulzura me sabe a primer beso.

Alguna copa de árbol basta para embriagarme,

mi dicha es una sombra acorralada.

No hay cielo que no mire a los nopales cuidando su frontera.

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Presentación del libro Árbol de Soles, de la poeta Alma Vidal

Viernes 22 de mayo de 2026, 19:00 horas

SOGEM Guadalajara, Circunvalación Agustín Yáñez 2839, muy cerca de la Glorieta Minerva

Presentan: Iliana Hernández Arce y Raúl Aceves