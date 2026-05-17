Alma Vidal presentará su Árbol de Soles, en SOGEM Guadalajara

La poeta originaria de Nayarit Alma Vidal presentará su libro Árbol de Soles en la sede de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) Guadalajara, con la participación de los autores Raúl Aceves e Iliana Hernández Arce.
Alma Vidal es poeta y narradora nacida en la localidad de Palma Grande, Nayarit, el 7 de octubre de 1956; tiene la licenciatura en Desarrollo Cultural, así como un máster en Libros y Literatura Infantil y Juvenil.
También es Maestra en Literatura y Creación Literaria, doctora en Educación y activista por los derechos sociales y culturales, miembro de la Comisión de la Verdad en Nayarit.
Es profesora jubilada de la Universidad Autónoma de Nayarit y actualmente está encargada de la Extensión Bibliotecaria de la Biblioteca Pública Central Estatal “Solón Argüello”, en Tepic.
Con su obra, ha ganado diversos certámenes literarios y aparece en antologías y revistas literarias de reconocido prestigio.
Algunos poemas de Árbol de soles
BAJO LA SOMBRA DE LAS HIEDRAS
Las hornillas recogen el olor de leña apaciguada
y resabios de novena dulce.
Mi madre revive los rescoldos.
Un carretón viene repleto con el mangle
que el alma de mi hermano fue
a la verde marisma a cosechar.
Padre
rezo contigo.
Qué amargo puede ser este viaje
si tú no me confortas.
¿Se escondieron mis hermanas?
Me dejan los trastos copando el fregadero
las camas sin tender y los manteles sucios.
¿Quién me devuelve los cascabeles de sus risas?
El epazote como niño travieso
corretea por el patio
no hay gallinas que trepen a los nidos
ni palomas robando sus semillas.
Quedan muros zurciendo telarañas
para que cuelguen sus alas nuestros ángeles.
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Olor de maravillas, ¿desde dónde te invoco?
las sedas de tu aroma recitan vocablos maternales
el aire es un rebozo
manto de cerdas brunas que arropó mis latidos.
Abro el ropero donde quedan los últimos adioses.
Huele a distancia.
Bajo la sombra de la hiedra
dos niños bailan una canción montuna
una legión de amores los bendice.
Estoy buscando un gato marrullero
y al perro Solovino,
son para ellos los tiernos bastimentos
que nadie ha de comer.
SUSPIRA EL CEDRO
Debe ser huanacaxtle o madera de cedro
la que defienda del olvido la ropa de mi casa.
Si pudiera contar la biblia de regaños
metida en los cajones.
Si pudiera medir
los metros de ilusión
bordados en bastillas y pecheras.
Qué pasmoso es el mundo que se cuelga en los ganchos
y dobla su cabeza en los estantes.
Todo guarda silencio cuando habla la memoria:
sauria que muerde nuestro antojo
hasta hacernos llorar.
Busco los paliacates colorados de mi padre
huelo sus camisolas remendadas con los hilvanes blancos
de una espina puntual.
Nadie llega después a este responso.
NOPALERA SIEMPREVIVA
Tras el muro caído
un coro de gitanas festeja sus espinas.
Donde crece el nopal
anidaron los gallos copetones.
Carne de manantiales, ¿quién te rasca la piel?
El nopal convida a los arrieros
trozos de suculenta carcajada,
la penca sabe a gloria cuando hay hambre.
Beben las tunas soles enrojecidos
saltan alebrestadas sobre las crestas verdes
como chivas de monte.
Muerdo una boca grana…su dulzura me sabe a primer beso.
Alguna copa de árbol basta para embriagarme,
mi dicha es una sombra acorralada.
No hay cielo que no mire a los nopales cuidando su frontera.
No te lo pierdas:
Presentación del libro Árbol de Soles, de la poeta Alma Vidal
Viernes 22 de mayo de 2026, 19:00 horas
SOGEM Guadalajara, Circunvalación Agustín Yáñez 2839, muy cerca de la Glorieta Minerva
Presentan: Iliana Hernández Arce y Raúl Aceves