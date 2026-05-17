“Corazón de México” celebrará 60 años del Ballet Folclórico de la UdeG con temporada especial rumbo al Mundial 2026

Como parte de su 60 aniversario, el Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara presentará “Corazón de México”, una temporada especial que reunirá algunas de las expresiones más emblemáticas de la danza tradicional mexicana los días 14, 21 y 28 de junio de 2026 en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Ballet Folclórico de la UdeG (Jaime Martin)

La producción, impulsada por Cultura UDG a través de la Coordinación de Artes Escénicas y Literatura, se integra a las actividades conmemorativas de una de las compañías folclóricas más importantes del país, reforzando además la oferta cultural de Jalisco ante la atención internacional que traerá el Mundial 2026.

Ballet Folclórico de la UdeG (Jaime Martin)

Con un elenco de más de 80 bailarines, músicos y cantantes, el espectáculo recorrerá distintas regiones del país mediante ceremonias ancestrales, sones, jarabes y expresiones tradicionales de estados como Campeche, Oaxaca, Chiapas, Nayarit y Jalisco, iniciando con el reestreno de la Danza del Fuego Nuevo.

Ballet Folclórico de la UdeG (Jaime Martin)

Autoridades universitarias y creativos de la producción destacaron que esta temporada representa un homenaje a la identidad, la memoria colectiva y el legado artístico construido durante seis décadas, con una compleja labor de investigación, diseño, producción escénica y preservación cultural.

Ballet Folclórico de la UdeG (Jaime Martin)

“Corazón de México” busca consolidarse como una experiencia familiar que celebre la riqueza del folclor nacional, mostrando cómo las tradiciones mexicanas mantienen vigencia y fuerza en nuevas generaciones, mientras Guadalajara se posiciona como escaparate cultural internacional.

Ballet Folclórico de la UdeG (Jaime Martin)

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