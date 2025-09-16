El Conejo y su Amigo en la Luna: Julio Cevasco

“…La putamadre es la puta y la madre juntas —aclaró—. Las mujeres más importantes en la vida del hombre. La primera te ama, te mima, te cría. Te amamanta con su leche antes de que te arrastres. A la puta, en cambio, la amamantas tú. Una buena felatio. Ya me entiendes. Por eso son mejores que las esposas y que las amantes. Madre y puta son conceptos que no se pueden unimismar, pero cuando están juntos, denotan sorpresa o maravilla. ¿La madre o la puta? —Hizo una pausa—. La mayoría en este infierno crecimos sin madre. Por eso preferimos a las putas...”.

Julio Cevasco

Escritor, traductor, historiador y lingüista, Julio Cevasco (Lima, Perú) radica en Alemania. Egresado de la Universidad Ricardo Palma y la Universidad de Münster, su obra se mueve entre la fantasía oscura, el grimdark y el horror especulativo, en mundos corroídos por la plaga, la ruina y la violencia espiritual. Su estilo combina crudeza narrativa, lirismo poético y atmósferas densas y perturbadoras. Desde 2014 ha publicado cuentos en revistas y antologías de distintos países. Destaca su participación en “Tenebra”. Muestra de cuentos peruanos de terror, con el relato «Reencuentro», que según el crítico Elton Honores en su blog Iluminaciones, “se apoya en lo gótico y lo blasfemo y remite al sexo como una de las series temáticas frecuentes en el terror”. También forma parte de “Tentacle Pulp”, plataforma española de ficción especulativa nominada por la AEFCFT como mejor revista del año.

En 2020 presentó “La balada del nunca amado” en el Festival Virtual Uróboros, relato que forma parte del “Ciclo de la Cuádriga”, saga que inicia con “Obertura de todas las sangres”: una antología brutal y lírica que introduce a “Los cantares del No Mundo”, un ciclo de fantasía adulta que se abre con tres relatos cruzados por el derrumbe, la pérdida y la metamorfosis.

“Obertura de todas las sangres”, de Julio Cevasco

En un mundo que se deshace entre plagas, hambre y corrupción mágica, tres historias se entrelazan como heridas abiertas: un caballero fata se interna en un bosque podrido en busca de su amante, sin saber que una entidad anterior al tiempo lo vigila; dos mercenarios enfrentan sus propias sombras mientras cruzan el desierto hambriento para rescatar a una joven feérica; y un aprendiz marcado por la sangre descubre, bajo tierra, una alquimia que rompe la frontera entre lo humano y lo inhumano.

Oscura, poética y brutal. ¡Anímense!