Quetzalcóatl en el Teatro Degollado

Con dos funciones que cautivaron al público los días 25 y 26 de septiembre en el Teatro Degollado, la Secretaría de Cultura de Jalisco y el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, presentaron “Quetzalcóatl, dios y hombre”.

El montaje multidisciplinario entrelazó música sinfónica, danza y teatro para reimaginar uno de los mitos más emblemáticos de la cosmovisión azteca.

Dirigida y escrita por Beto Ruiz, la obra ofreció un recorrido poético por las múltiples facetas del dios creador: sabio, portador del conocimiento y figura humana que encarna la tensión entre materia y espíritu.

A través de una puesta en escena visualmente poderosa y un discurso simbólico, Quetzalcóatl propuso una lectura contemporánea sobre la dualidad que da forma al universo.

La partitura original, compuesta por Allen Vladimir Gómez y Pedro Martínez del Paso, fue interpretada en vivo por la Orquesta Sinfónica para la Escena con la participación de 40 músicos y 12 cantantes del Estudio de Ópera. Además participaron actores, bailarines y músicos del Tec de Monterrey.

La conjunción sonora elevó el montaje a una experiencia inmersiva que envolvió al público desde los primeros acordes.

El componente dancístico, diseñado por los coreógrafos Rafael Carlín y Cynthia Sepúlveda, aportó movimiento y corporeidad al mito, reforzando la conexión entre el relato escénico y los elementos simbólicos de la cultura ancestral.

El elenco vocal estuvo encabezado por el barítono Luis Ledesma y el tenor jalisciense Jorge Jiménez, cuyas interpretaciones otorgaron profundidad emocional y fuerza lírica a la representación.

La coproducción institucional buscó tender un puente entre tradición y contemporaneidad, reuniendo talento académico con artistas de reconocida trayectoria.