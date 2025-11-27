El MAZ abre temporada de dos muestras que transforman la percepción del arte contemporáneo

El Gobierno de Zapopan, a través del Museo de Arte de Zapopan (MAZ), inaugurará este sábado 29 de noviembre dos exposiciones que marcan un momento decisivo para la institución y para la escena cultural de Jalisco: la primera muestra individual en México del reconocido artista Tino Sehgal, y la colectiva Tremulaciones, integrada por obra de 22 artistas de prestigio internacional.

Colectiva "Tremulaciones", en el MAZ

Viviana Kuri, directora de Museos del Municipio de Zapopan, destacó que ambas muestras representan un hito para el MAZ por su escala, relevancia y por ofrecer al público experiencias artísticas inusuales en la región. La exposición de Sehgal abrirá a las 12:00 horas en EstaciónMAZ, donde el artista presenta situaciones construidas que sustituyen al objeto artístico y privilegian el encuentro humano. “Los visitantes van a tener una experiencia única, algo que no han vivido si no han tenido contacto con su obra”, señaló Kuri.

La obra de Sehgal —reconocida por cuestionar los sistemas del mercado del arte y por reducir su impacto ambiental al no producir objetos— será acompañada por la presencia de Yasilo Mónaco, colaborador del artista desde hace 12 años, quien subrayó que el corazón del proyecto radica en la interacción humana. “La obra de Tino no se puede explicar: debe ser sentida”, afirmó.

A partir de las 13:00 horas se inaugurará Tremulaciones en el Museo de Arte de Zapopan, una exhibición curada por Daniel Birnbaum y Jacqui Davies, inspirada en las ideas de Emanuel Swedenborg sobre las vibraciones como estructura del mundo físico y emocional. Kuri destacó la relevancia del proyecto por reunir piezas que rara vez llegan a Guadalajara, con obras bidimensionales, esculturas, video e instalaciones.

Entre los 22 artistas participantes figuran nombres de gran peso en la escena internacional como Gabriel Orozco, Damián Ortega, Ana Mendieta, Alicja Kwade, Félix González-Torres y Michelangelo Pistoletto. La inauguración contará además con una charla con los curadores y con el artista mexicano Mario García Torres, así como la participación del poeta Homero Aridjis.

Tino Sehgal

Inauguración: sábado 29 de noviembre | 12 hrs

Lugar: EstaciónMAZ

Exhibición: 30 noviembre 2025 - 1 marzo 2026

Tremulaciones

Inauguración: sábado 29 de noviembre | 13 hrs

Lugar: Sala de Proyectos MAZ

Exhibición: 30 noviembre 2025 - 26 abril 2026

Charla inaugural Tremulaciones

29 de noviembre | 13 hrs

Con: Daniel Birnbaum, Jacqui Davies, Mario García Torres y Homero Aridjis

Auditorio Juan José Arreola, MAZ