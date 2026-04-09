“Rumores y colores”: acuarelas que retratan la calma del lago llegan a Chapala

En la ribera del lago más grande de México, el paisaje encuentra nuevas formas de ser contado. El universo pictórico del acuarelista Jorge Monroy se despliega en la exposición “Rumores y colores”, una muestra que reúne embarcaciones balanceándose sobre el oleaje, arboledas, cielos abiertos y caseríos suspendidos en una atmósfera serena.

Jorge Monroy en su estudio, 2026

La exposición puede visitarse en el Centro Cultural J. J. González Gallo, en Chapala.

La muestra propone un recorrido visual por la ribera de Chapala y otros paisajes de Jalisco atravesados por el agua. En cada obra, la acuarela se convierte en una herramienta para capturar aquello que apenas se percibe: la vibración de la luz, la humedad del aire o la quietud que envuelve al paisaje. Más que representar el entorno, las piezas sugieren momentos detenidos en el tiempo y transforman la contemplación en una experiencia íntima.

Jorge Monroy. San Luis Soyatlán, Tuxcueca, Jalisco, 2008

En el marco del 20 aniversario del recinto cultural, la exposición también funciona como un homenaje al lago y a la memoria visual de las comunidades que habitan su ribera. Monroy construye escenas donde el horizonte se difumina y el agua deja de ser únicamente un elemento natural para convertirse en un lenguaje pictórico cargado de emoción.

Jorge Monroy. Mezcala, Lago de Chapala, Jalisco, 2014

La selección incluye además una obra de Alfonso de Lara Gallardo, maestro del artista, que establece un puente entre generaciones y subraya la continuidad de una tradición plástica enfocada en el paisaje. La curaduría de la exposición corre a cargo de Alejandro Cámara Frías, mientras que el texto de sala, firmado por el poeta Jorge Souza Jauffred, describe estas acuarelas como un “manantial rumoroso”, donde el paisaje recupera su dimensión simbólica.

Jorge Monroy. Jocotepec, Chapala, Jalisco, 2006

Originario de Morelia en 1951, Jorge Monroy ha construido una sólida trayectoria enfocada en la exploración de la luz y la atmósfera. Formado en la Universidad de Guadalajara, su obra se distingue por una técnica depurada que privilegia la transparencia y el silencio como recursos expresivos. A lo largo de su carrera ha realizado más de cien exposiciones en México y el extranjero, además de desarrollar obra mural en distintos espacios públicos.

La invitación es sencilla: detener el paso, mirar con calma y dejar que el paisaje hable a través del agua y el color. En “Rumores y colores”, la ribera de Chapala aparece como un territorio donde la luz parece quedarse suspendida.

Jorge Monroy. Chapala, Jalisco, 2017.

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