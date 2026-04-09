“David”, el musical animado que revive una historia bíblica para toda la familia

La película animada David se ha convertido en una de las sorpresas cinematográficas del año, consolidándose como una opción ideal para disfrutar en familia durante las vacaciones de Semana Santa.

“David"

Inspirada en uno de los relatos bíblicos más conocidos, la cinta propone una experiencia musical y visual pensada para públicos de todas las edades, combinando aventura, fe y espectáculo en la pantalla grande.

Desde su estreno, la producción ha registrado un desempeño notable en taquilla. David logró el fin de semana de estreno más exitoso para una película de contenido religioso en México y actualmente continúa en su cuarta semana de exhibición en salas de cine.

“David"

A nivel global, el musical animado ha alcanzado ya los 90 millones de dólares en recaudación, consolidándose como el estreno más exitoso en la historia de Angel Studios y replicando el éxito que previamente obtuvo en Estados Unidos.

Entre sus logros destaca haber conseguido el mejor estreno en tres días para una producción de Angel, superando incluso la marca establecida por Sound of Freedom. Además, se posiciona como la película de animación religiosa más taquillera de todos los tiempos bajo la distribución de Rola Entertainment, dejando atrás títulos como El Rey de Reyes y el clásico El Príncipe de Egipto. Con este resultado, Angel ha colocado dos de las diez cintas animadas nacionales más taquilleras de 2025.

“David"

La película también ha recibido una cálida respuesta del público. Con música del artista multiplatino Phil Wickham, el filme obtuvo una calificación de “A” en CinemaScore y un 98 por ciento de aprobación de la audiencia en Rotten Tomatoes, lo que refleja el entusiasmo de los espectadores. De acuerdo con Brandon Purdie, director de cines de Angel, el éxito se debe en gran medida a que las familias buscan historias que transmitan valores, esperanza e inspiración.

“David"

La historia sigue a un joven pastor que, armado únicamente con una honda, algunas piedras y una fe inquebrantable, se enfrenta al temible gigante Goliat.

A partir de ese momento se despliega un viaje marcado por la valentía, la lealtad y el propósito, en el que David deberá enfrentar desafíos que pondrán a prueba su espíritu.

“David” se estrenó en cines desde marzo

La película retoma así una de las narraciones más emblemáticas de la tradición bíblica y la transforma en un épico musical animado que busca dejar una huella emotiva en las nuevas generaciones.