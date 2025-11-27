“Zootopia 2”: El regreso de una divertida pareja muy dispareja

A veces Disney estrena películas animadas muy olvidables y otras veces estrena títulos que se vuelven clásicos instantáneos, cuyo solo anuncio nos pone impacientes por verla llegar a los cines. Afortunadamente, ese es el caso de nuestra recomendación de hoy: Zootopía 2.

Fue en 2016 cuando se estrenó la primera parte, una historia que tenía lo mejor de la mitología de Disney en cuanto a ser una película animada protagonizada por diversos géneros de animales, pero al mismo tiempo mostró una madurez en su narrativa al integrar una historia más adulta de lo normal, sin dejar de lado la parte fantástica de este tipo de tramas. Fue tanto el éxito que una secuela era cuestión de tiempo.

En esta secuela descubriremos mucho más de lo que creíamos conocer del universo de Zootopía, así como de ciertos personajes como Flash (Rapidash), Mr. Big, Fru Fru y muchos más, que ya se han vuelto entrañables en esta corta saga. Muchos de ellos harán cameos y tendrán una participación cuando el cinéfilo menos lo espera. Aunque también hay nuevos personajes, como la serpiente Gary, cuya determinación será clave para dar a conocer la verdad sobre toda la telaraña tejida en la trama que un violento y nuevo villano trata de imponer.

El ganador del Óscar Jared Bush (codirector y coguionista de Encanto) es el director y guionista de esta película, quien se atreve a coquetear con tramas que van desde la comedia clásica hasta giros realmente dramáticos.

Ahora, en esta entrega, resulta que, aunque aparentemente todo tipo de animales conviven en armonía en esta comunidad, los reptiles prácticamente viven exiliados y están señalados socialmente como seres malvados. Esto tiene su origen en la invención de unos muros capaces de mantener los diversos tipos de clima para cada hábitat de cada especie (cosa que vimos en la primera). Este portentoso invento fue patentado en los orígenes de la comunidad por un lince que fue testigo de cómo una serpiente mató a una inocente tortuga que trató de defender la patente; ese hecho marcó el destino de los animales de sangre fría. En cuanto al documento (que al parecer es más valioso de lo que todo el mundo cree), su custodia ha sido heredada y cuidada por la familia.

En esta película la trama inicia exactamente donde terminó la primera entrega, con el arresto de la oveja villana Dawn Bellwether a cargo de la tierna (pero firme) conejita policía Judy Hopps y el astuto zorro Nick Wilde, quien se une al cuerpo de policía y hace equipo con Judy. Una pareja dispareja que parece funcionar bastante bien.

Ahora la aventura comienza cuando se descubre que un traficante de nombre Antony (un oso hormiguero) opera en la estación del ferrocarril, y en contra de las órdenes del jefe Bogo, se lanzan a capturar al criminal en una secuencia por demás divertida, la cual los lleva a seguir la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopía y pone patas arriba la metrópoli de animales. Para resolver el caso, Judy y Nick deberán infiltrarse en nuevas y sorprendentes partes de la ciudad, donde se pondrá a prueba su creciente alianza como nunca antes.

Definitivamente es la mejor película animada de Disney en mucho tiempo. Es divertida y tiene de todo: humor, drama, sustos y hasta giros en la trama, todo esto sin ser pretenciosa o querer meter laberintos de historias que no entienden ni niños ni adultos. La historia se da el lujo de dar un mensaje sobre la segregación y una metáfora sobre la convivencia entre gente que piensa distinto, pero sin ser moralina y con un excelente final; por cierto, deja la historia abierta para futuras secuelas.

Cabe señalar que el trabajo de doblaje es simplemente excelente. Normalmente no me gusta que incluyan a star talents, pero fueron muy bien dirigidos por el señorón Ricardo Tejedo y las voces se escuchan impecables. Además, en los personajes principales repiten los artistas de gran trayectoria: la gran actriz Romina Marroquín da voz a la conejita Judy Hopps y el talentoso actor (y toda una institución en el medio) René García da voz al simpático e ingenioso zorro Nick Wilde.

En cuanto a star talents, participa la actriz Michelle Rodríguez como la locuaz castora Nibbles Maplestick, una youtuber que tiene amigos en el mundo clandestino de los reptiles, y el actor Roberto Palazuelos como el alcalde Winddancer, un galán corcel (no muy brillante) que en otro tiempo fuera actor de cine de acción y que actualmente guarda un oscuro secreto. Otro detalle es que la participación de la guapa cantante Shakira (como la cantante Gazelle) es mayor respecto a la película anterior, donde se limitó a cantar el tema central. Ahora me atrevo a señalar que se interpreta a sí misma de una manera muy definida y hasta sexy.

Tiene gags y guiños relativos a otras películas en momentos inesperados que son la cereza del pastel.

Recomendable para ir con toda la familia y definitivamente la mejor opción para este fin de semana. ¡Nos vemos en el cine!

