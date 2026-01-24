Museo de la Ciudad abre la exposición “Ciudad Agua” para reflexionar sobre el cuidado del líquido vital

El Museo de la Ciudad presentará la exposición “Ciudad Agua”, una propuesta educativa y dinámica que busca sensibilizar al público sobre la relevancia del agua en la vida cotidiana, los retos históricos de su abastecimiento en la Zona Metropolitana de Guadalajara y las acciones necesarias para su preservación. La muestra plantea un recorrido accesible para todas las edades, con contenidos que explican cómo funcionan los sistemas hidrológicos y el impacto de las decisiones individuales y colectivas en el cuidado del recurso.

Museo de la Ciudad

La exposición, titulada “Ciudad Agua: del Mar Chapálico a Guadalajara”, destaca la importancia del Lago de Chapala como fuente vital para millones de jaliscienses. A través de experiencias lúdicas, la muestra no solo informa, sino que busca inspirar a las y los visitantes a convertirse en agentes activos en la protección del agua, ofreciendo soluciones prácticas para un consumo más responsable.

En el marco de esta colaboración, la rectora del Centro Universitario de Chapala de la Universidad de Guadalajara, Dra. Patricia Rosas, subrayó la importancia de la vinculación entre la academia y las comunidades para generar conocimiento útil que apoye la toma de decisiones de política pública. Por su parte, Antonio Aguilera, director de Turismo de Chapala, destacó que iniciativas como esta fomentan cambios en los hábitos cotidianos, como evitar tirar líquidos contaminantes al drenaje y promover una cultura del uso adecuado del agua.

La muestra cuenta con el respaldo de diversas instituciones como el Ayuntamiento de Chapala, la Dirección de Cultura de Chapala, la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Chapala, el SIAPA y el Gobierno de Guadalajara. Al respecto, Carlos González Martínez, director de Cultura Guadalajara, señaló que no se puede cuidar lo que no se conoce, y que esta exposición fortalece la corresponsabilidad ciudadana para proteger uno de los patrimonios naturales más importantes: el agua.

DATOS