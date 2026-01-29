Guadalajara incrementa presupuesto para política social y de cuidados en 2026

El Gobierno de Guadalajara fortaleció su política social y de cuidados al incrementar el presupuesto destinado a estos rubros entre 2025 y 2026, con el objetivo de consolidar programas enfocados en el bienestar comunitario, la corresponsabilidad ciudadana y el apoyo a la educación.

De acuerdo con información oficial, el presupuesto pasó de 2 mil 600 millones de pesos en 2025 a 2 mil 900 millones en 2026. Tan solo para este último año, el capítulo presupuestal especializado registró un aumento del 17 por ciento en comparación con el ejercicio anterior.

La administración municipal impulsa los programas de cuidados y apoyos sociales como una política transversal que incide en distintos ejes de gobierno, acciones y programas, con el propósito de reducir desigualdades y fortalecer el tejido comunitario.

Entre los programas que recibieron un incremento presupuestal se encuentra Juntas Nos Cuidamos, orientado al trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil, así como Corazón Contento, que busca fortalecer el servicio de comedores comunitarios y ampliar su cobertura en zonas prioritarias del municipio.

Para 2026, se incorpora el programa Escuelas con Corresponsabilidad, dirigido a respaldar a planteles educativos que presenten proyectos enfocados en la colaboración entre comunidad, escuelas y gobierno. Asimismo, se mantiene el programa Listas y Listos para la Universidad, garantizando la continuidad del apoyo a jóvenes que buscan acceder a estudios de nivel superior.

Otro de los ejes es el programa Guardianes de Guadalajara, cuyo objetivo es transformar los entornos comunitarios mediante la participación ciudadana y el fomento de la corresponsabilidad social. El gobierno municipal precisó que los apoyos económicos de este programa son de 15 mil y 16 mil pesos, y no de 46 mil pesos, como se difundió de manera errónea.

En este contexto, el Gobierno de Guadalajara rechazó de forma categórica los señalamientos de la oposición que atribuyen fines electorales a los Programas Sociales 2026. Aseguró que la política social del municipio se diseña con criterios técnicos y legales, con reglas de operación, objetivos claros y mecanismos de control, orientados exclusivamente al bienestar de la población.

En materia de seguridad, la administración informó que, como parte de la estrategia implementada, se logró la desarticulación de 38 bandas delictivas y la detención de 127 presuntos integrantes. Además, se reportó una disminución del 26 por ciento en los delitos de alto impacto durante 2025, al pasar de 7 mil 659 carpetas de investigación en 2024 a 5 mil 665 en 2025, según cifras de la Fiscalía del Estado.