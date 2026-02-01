Zapopan rinde tributo a The Beatles

Por tercer año consecutivo, la Dirección de Cultura Zapopan realizó el Concierto “Desde las Alturas”, tributo a The Beatles, con el cual rinde homenaje al cuarteto británico, que se consolidó como un ícono del rock en los años 60: The Beatles.

Concierto homenaje a The Beatles

Este año se conmemoró el 57 aniversario en que la banda integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr ofrecieron un último concierto realizado desde la azotea de su disquera en Inglaterra y el techo del Centro Cultural Constitución (CCC) fue el escenario elevado perfecto para que bandas tapatías deleitaran a las y los asistentes.

Concierto homenaje a The Beatles (Pedro-Franco)

La primera edición realizada durante 2024 en Zapopan logró reunir a más de mil 500 personas, mientras que en 2025 se reunieron dos mil 500 personas de diversas edades. El tributo de este año alcanzó a más de dos mil 800 personas.

Decenas de familias disfrutaron los éxitos de esta emblemática banda con interpretaciones a cargo de las bandas tapatías Garden Fete, Let it Beat, The Rockets y además de una participación sorpresa por parte del Coro Infantil de Zapopan.

Concierto homenaje a The Beatles

Aunado a este concierto, la Dirección de Cultura realizó actividades para niñas, niños y adultos con una brigada cultural y una verbena popular en la explanada del Centro Cultural Constitución.