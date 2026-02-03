Entre máscaras, gritos y tradición: la lucha libre se vive y se hereda en Guadalajara

En México, la lucha libre no se mira: se siente. Se grita, se discute, se hereda de padres a hijos y se queda tatuada en la memoria como pocas experiencias colectivas.

Guadalajara lo sabe bien. Aquí, la tradición se forjó a base de llaves, castigos y máscaras sudadas en la histórica Arena Coliseo Guadalajara, la de Medrano, en la colonia Analco, donde cada función es un acto de fe y cada caída se defiende con el alma.

La Coliseo es territorio del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), la empresa más antigua y tradicional del país, guardiana de la llamada “lucha libre seria y estable”. Ahí manda el estilo clásico: la técnica depurada, el respeto al ring, el ritmo que se cocina a fuego lento y la eterna batalla entre técnicos y rudos. El público sabe cuándo aplaudir una llave bien aplicada y cuándo abuchear al villano que rompe las reglas. No hay que explicar nada: el bien y el mal están claros desde que suena la campana.

Pero la lucha libre, como la vida, también se transforma. Y en ese otro carril corre la Triple A (AAA), que apuesta por un espectáculo más cercano al show estadounidense: luces, pirotecnia, personajes desbordados, rivalidades encendidas y una narrativa más explosiva. Es otra forma de vivir el pancracio, más estridente, más teatral, igual de apasionada.

Esa energía llegará a Zapopan el próximo domingo 8 de febrero, cuando el Palacio de la Cultura y los Congresos (Palcco) se convierta en el epicentro de la adrenalina con la función Lucha Libre AAA Worldwide: una tarde de leyendas y adrenalina.

El Foro Ágora de Palcco recibirá a figuras como Psycho Clown, Pagano, Cibernético, La Parka, Mr. Iguana, Sansón, Forastero, Máscara Año 200 y muchas más, en una función pensada para toda la familia, donde la técnica, el misticismo y la fuerza chocan sin pedir permiso.

Palcco, con su infraestructura moderna y visibilidad privilegiada, promete una atmósfera eléctrica, cómoda y segura, ideal para que nuevos públicos se enamoren del ring y los veteranos reafirmen su afición.

Porque si nunca has visto lucha libre en vivo, hay que decirlo claro: es inolvidable. El ambiente lo es todo. Los gritos que bajan de la grada, la fiesta que se arma entre luchadores y público, el insulto creativo, la porra ingeniosa, el rugido colectivo cuando el rudo hace trampa y el estallido cuando el técnico se levanta contra todo pronóstico.

Un cartel de lujo para una tarde histórica

La cartelera promete mantener a los asistentes al borde de sus asientos con seis encuentros de alto impacto:

Lucha estelar: El carisma de Psycho Clown, Pagano y Cibernético se enfrentará a la rudeza de la Nueva Generación Dinamita: Sansón, Forastero y Hd. Máscara Año 2000.

El carisma de Psycho Clown, Pagano y Cibernético se enfrentará a la rudeza de la Nueva Generación Dinamita: Sansón, Forastero y Hd. Máscara Año 2000. Lucha semifinal: Los favoritos del público, La Parka, Mr. Iguana y Niño Hamburguesa, medirán fuerzas contra la potencia de El Mesías, Mecha Wolf y D. Luxe.

