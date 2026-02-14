Canciones de amor

El 14 de febrero es el día que celebramos el amor, y este Cromañón se dedica a recomendar algunas canciones que tratan de enamorados o de amor en sí.

The Dave Clark Five

• En 1964 The Dave Clark Five lograron un exitazo con su canción de tipo balada llamada “Because” o en español “Por qué” que se desprendió como sencillo de su tercer disco elepé llamado “American Tour”. Es creación de Dave Clark y logró llegar al primer lugar en las listas de éxitos de varios países. Especial para bailar de cachetito con el ser amado. “It’s right that I should care about you. And try to make you happy when you’re blue. It’s right, it’s right to feel the way I do, because, because I love you”.

• Una canción que trata de explicarnos lo que es el amor y lo hace adecuadamente según yo, aunque sé que a más de alguno le parecerá cursi, es “El amor” del cantautor español José Luis Perales. Es de 1979 y según declaró en alguna entrevista para el diario El Clarín, “el amor no es ninguna cursilería. Es un sentimiento que todos necesitamos tener, si no es por siempre, que sea por un momento”. Con lo que estoy completamente de acuerdo. “El amor, es una gota de agua en un cristal. Es un paseo largo sin hablar. Es una fruta para dos. El amor, es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo”.

Albert Hammond

• “El aire que respiro” es una canción que se dio a conocer en 1974 en la interpretación de Los Hollies. Pues esta canción es de 1972, y la primer grabación fue la del autor Albert Hammond en su primer disco que se llamó “Never rains in southern califonia”. En el año de 1974 la grabó él mismo pero en español, haciéndola más romántica todavía en su letra y ritmo. “Hoy no me importa ya la luz del sol, no necesito nada más. No sé siquiera que pensar ni hablar, no siento miedo ni dolor. Dándome tu amor me ha entregado tu verdad. Ya no existe más que yo pudiera desear”.

• “Eres tú” es una canción escrita por Juan Carlos Calderón que llegó a ser muy popular en el año de 1973 con el grupo español Mocedades, quienes representaron ese año y con este tema a España en el Festival de la Canción Eurovisión, llevándose el segundo lugar. Con el tiempo se convirtió en una de las más clásicas de su repertorio y en la favorita de personas de todos los países de habla hispana y en algunos de habla inglesa. “Como una promesa, eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa, eres tú, eres tú. Así, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos. Como fuerte brisa, eres tú, eres tú. Así, así, eres tú”.

Cassette

• El dúo español Cómplices integrado por Teo Cardalda y María Monsonis, tiene una canción de tipo balada muy romántica que lleva por título “Es por ti”, que es creación de Teo Cardalda. Es de 1990, de su disco de larga duración llamado “La danza de la ciudad”. Revela los efectos que en el autor provoca el estar enamorado de su pareja. Es una muy buena rolita para dedicar al ser amado. “Es por ti que veo ríos, donde solo hay asfalto. Es por ti que hay océanos, donde solo había charcos. Es por ti que soy un duende cómplice del viento. Que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana”.

• Nada mejor para recordar a nuestro amor, cuando nos encontramos lejos, que esta canción de Silvio Rodríguez “Hoy mi deber” del año 1982. Silvio la compuso en 1979 estando lejos de Cuba cuando era una fecha cívica en su país. La estrenó frente a una gran multitud en el país en el que estaba de invitado. Trata sobre la contradicción entre el amor y el deber social, la realidad y el deseo. “Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. Hoy era un momento más bien optimista, un renacimiento, un sol de conquista. Pero tú me faltas hace tantos días que quiero y no puedo tener alegrías”.

Palito Ortega

• Una muy sencilla, pero también profunda y romántica balada es esta del cantautor argentino Palito Ortega de 1977, de su disco “Por la vida” que se titula “Por muchas razones te quiero” y en la que comparte voces con la cantante italiana Gilda Giuliani. La canción se grabó en Roma, Italia. Una melodía muy pegajosa que sin duda hará recordar a más de alguno sus aventuras amorosas. Infalible para dedicarla al ser amado. “Porque tú me enseñaste a vivir de otra forma te quiero. No le encuentro razón a mi vida cuando no te tengo. Por tu inmensa ternura y tu forma de ser yo te quiero. A tu lado yo siento que es mía la tierra y el cielo”.

• Óscar Madrigal tuvo mucho éxito con su versión en español de la canción “Cosas”, que es muy recordada, pero también logró colocar más canciones en el gusto de la gente, como la llamada “Qué clase de amor es” que estuvo en las listas de popularidad en el año de 1962. Como es de suponer también es un cóver de una rolita en inglés llamada “What kind of love is this”, de Joey Dee & The Starliters. Lo que muchos no saben es que Oscar también fue muy buen golfista y ganó varios torneos de este deporte. “Qué clase de amor es, que me hace saltar y gozar. Quiero saber, qué clase de amor es, lo siento por primera vez. Es un chistoso cosquilleo que yo siento aquí, ese sentimiento va dentro de mí”.

• Otra muy buena canción de amor, pero ahora en italiano, es esta rolita que se llama “ti amo” y es del cantautor Umberto Tozzi, quien con ella logró la consagración en su natal Italia en 1977. Está basada en una historia de amor real que tuvo el autor con una muchacha llamada Rosanna, a que conoció en una fiesta. Ha sido versionada en varios idiomas, incluido el español. En nuestro país se escucharon la versión en italiano y más la versión en español. “Ti amo, un soldo, ti amo. In aria, ti amo. Se viene testa vuol dire che, basta, lasciamoci. Ti amo, Io sono, ti amo, In fondo un uomo, che non ha freddo nel cuore e nel letto, comando io”.

Love Mom, cassette

• Una de las más románticas y desconocidas canciones del español Julio Iglesias lleva por título “Yo te quiero así” y en el año de 1973 salió como cara B del sencillo “A flor de piel”. Es a mi parecer una buena versión en español del éxito en inglés, de 1970, de Don Mclean que se llama “And I love you so”, que también cantaron Perry Como y Elvis Presley. Más directo o directa no se puede ser al declarar el amor a alguien. “Yo te quiero así, tú debes saber, que no viviré si no estás aquí. Ahora ya se fue, mi soledad de ayer y hoy que te encontré de nuevo viviré”.

FRASE

“No se ama porque, se ama a pesar. No por las virtudes, sino a pesar de los defectos”. William Faulkner.

