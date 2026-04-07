“Mi Primer Concierto Sinfónico”, una experiencia para iniciarse en el universo de la música orquestal

En el marco de las celebraciones por el Mes de la Niñez, el escenario del Palacio de la Cultura y los Congresos PALCCOabrirá sus puertas a una experiencia pensada especialmente para los más pequeños: “Mi Primer Concierto Sinfónico | Donde la magia comienza”, un espectáculo que busca acercar a niñas y niños al universo de la música orquestal de una forma lúdica y memorable.

“Mi Primer Concierto Sinfónico”

La propuesta, interpretada por la Orquesta Sinfónica Universal, está diseñada como una introducción didáctica y emocionante al mundo sinfónico. A lo largo del concierto, el público infantil podrá descubrir los sonidos de los distintos instrumentos de la orquesta mientras escucha temas inspirados en películas, animaciones y personajes contemporáneos que forman parte del imaginario de varias generaciones.

La experiencia musical se complementa con un videomapping envolvente producido por Palcco, que transforma el escenario en distintos paisajes visuales. Bosques luminosos, mundos fantásticos y atmósferas de aventura acompañan cada pieza musical, creando un diálogo entre sonido e imagen que busca despertar la curiosidad y la imaginación del público infantil.

Más que un concierto tradicional, el espectáculo se plantea como un primer acercamiento a la música clásica en un ambiente cercano y familiar. La combinación de narrativa visual, repertorio accesible y la potencia de una orquesta en vivo convierte esta función en una puerta de entrada para que niñas y niños descubran la emoción de la música sinfónica.

Pensado para disfrutarse en familia, “Mi Primer Concierto Sinfónico” invita a celebrar el Mes del Niño con una experiencia cultural distinta: un viaje sonoro que puede marcar el inicio de una relación duradera con la música y las artes escénicas.

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