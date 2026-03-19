Guadalajara es mundialista con Juego de Corazón

A menos de tres meses de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA México, Estados Unidos y Canadá 2026, el ambiente mundialista ya se vive en la Perla Tapatía, el jueves 19 de marzo a las 18:30 horas, la completamente renovada Plaza Liberación será sede del Juego de Corazón Guadalajara es Mundialista, que tendrá la participación de varios ex futbolistas profesionales, quienes vivieron desde dentro de la cancha la emoción del balompié.

Juego de Corazón

Estrellas aztecas de la talla de Oswaldo Sánchez, Salvador Carmona, Ramón Morales, Matías Vuoso, Braulio Luna, Pável Pardo, Alberto Medina, Erubey Cabuto, Carlos Salcido, Héctor López, Miguel Zepeda, Marcelo Alatorre, Jair Pereira, Javier Hernández Gutiérrez, Fernando Quirarte y Jonny Magallón, saltarán al terreno de juego una vez más para volver a deleitar a los aficionados al más popular de los deportes, en un encuentro cuya entrada será completamente gratuita para los aficionados que se den cita en el mini estadio que se montará en el Centro Histórico de Guadalajara.

Juego de Corazón

Las actividades del día del encuentro iniciarán a las 10:00 horas con un torneo de futbol infantil, para que a partir de las 15:00 horas tenga lugar un torneo protagonizado por cantantes, influencers y luchadores, quienes también aportarán su pasión futbolera y mundialista.

Finalmente, el viernes 20 de marzo tendrá lugar más acción del torneo infantil, poniendo así el broche de oro a un par de días llenos de emociones, espectáculo y futbol.