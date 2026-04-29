¿Qué tal si todo es una ilusión?

Ese es el cuestionamiento primigenio de Eva Figueroa, artista visual multidisciplinaria, docente y egresada de la Licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica de la Universidad de Guadalajara, con estudios adicionales en Le Pôle Arts Plastiques de l’Université de Lille, Francia, para presentar “Topología de la Existencia” en Escaparate Independencia, espacio acristalado que nace en las entrañas de la Galería Jorge Martínez y que se proyecta hacia la concurrida calle Independencia.

“Topología de la Existencia” de Eva Figueroa, Escaparate Independencia

La instalación muestra 111 mariposas hechas a mano en papel del género Caligo, que flotan sobre un velo traslúcido o entramado donde la existencia sensorial parece conectarse. Una más yace encerrada en un frasco de vidrio, del que emerge un hilo rojo que se enlaza con esa nube de seres alados.

Esta propuesta hace visible la conexión con el mundo y con un universo de procesos que pueden alejarnos de la realidad —como la ansiedad o la tristeza—, pero que también pueden encontrar puntos de unión a través de acciones de salida capaces de repercutir en algo más grande, ofreciendo la posibilidad de escapar de estos aislamientos inducidos.

“Topología de la Existencia” de Eva Figueroa, Escaparate Independencia

El inconsciente colectivo de Carl Jung, la Teoría del Caos y la matriz energética llamada “Lattice”, según Jacobo Grinberg, forman parte del sustento teórico que da forma al diálogo visual propuesto por Figueroa. La obra invita al espectador a reflexionar sobre la manera intrínseca en que la información se conecta, se dispersa y se canaliza.

“Topología de la Existencia” de Eva Figueroa, Escaparate Independencia

Asimismo, las 111 mariposas poseen una carga simbólica: en numerología, el número 1 se asocia con la iniciativa y los nuevos comienzos. Para la artista, quien por motivos personales se alejó de la vida artística durante un tiempo, esta repetición representa un renacer y el retomar con fuerza su camino creativo.

“Topología de la Existencia” de Eva Figueroa, Escaparate Independencia

Eva Figueroa es la tercera artista de 2026 en exponer en Escaparate Independencia, proyecto de promoción y exhibición artística ubicado en el exterior de la Galería Jorge Martínez, en la sede de Artes Plásticas del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, coordinado por Francisco Javier Orozco Ramos y Orlando Torres Canela.

“Topología de la Existencia” de Eva Figueroa, Escaparate Independencia

“Topología de la Existencia” estará disponible hasta el 8 de mayo.