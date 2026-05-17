Fiesta de la Música convierte a Guadalajara en un gran escenario urbano con récord de asistencia

Con una jornada de 10 horas ininterrumpidas, Guadalajara volvió a tomar sus calles al ritmo de la música con la Fiesta de la Música 2026, un encuentro cultural que reunió a más de 7 mil asistentes en la Colonia Americana y consolidó su crecimiento con una afluencia 15 por ciento mayor respecto al año anterior.

Fiesta de la Música en Guadalajara

La presidenta municipal, Vero Delgadillo, recorrió los tres escenarios instalados sobre Pedro Moreno, entre Emerson y Prado, donde convivió con familias, jóvenes y visitantes que se sumaron a esta celebración sonora. Durante su visita, resaltó que estos festivales tienen como propósito fortalecer el tejido social y hacer de la ciudad un espacio de convivencia.

Fiesta de la Música en Guadalajara

“Este tipo de eventos tienen un solo sentido: hacer comunidad, que las familias convivan, disfruten y se apropien de su ciudad”, expresó.

La edil subrayó además que el aumento sostenido en la participación ciudadana refleja el impacto positivo de las actividades culturales impulsadas por su administración, señalando que en el último año se ha triplicado la asistencia a los festivales organizados por el municipio.

Fiesta de la Música en Guadalajara

Organizada por la Dirección de Cultura en colaboración con la Alianza Francesa, vecinos y comerciantes, esta edición integró nuevas propuestas como el escenario “Nouvelles voix”, dedicado a talentos emergentes, además de presentaciones de artistas locales seleccionados mediante la convocatoria “La Cultura LATE”. A ello se sumaron 24 restaurantes y espacios comerciales que ampliaron la oferta musical con sesiones de DJs y experiencias alternativas.

Fiesta de la Música en Guadalajara

El saldo blanco al cierre del evento confirmó el éxito de una celebración que no solo impulsó la economía barrial y el turismo, sino que reafirmó a Guadalajara como una ciudad que apuesta por la cultura en las calles como herramienta de encuentro, identidad y revitalización urbana.