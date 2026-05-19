“Las Fabulosas Loma’s Girls” se despide de los escenarios con una última temporada en junio

Con una mezcla de humor ácido, teatro cabaret y referencias a la vida aspiracional de las zonas más exclusivas de la ciudad, "Las Fabulosas Loma’s Girls" anuncia su última temporada en Guadalajara, marcando el cierre de un proyecto escénico que durante varios años recorrió escenarios de México.

Las Fabulosas Loma’s Girls 13 de Junio 2025 | Dirección de Cultura, LATE Diversidad, Obra de teatro cabaret Las Fabulosas Loma’s Girls, en el Foro LARVA (Laboratorio de Artes y Variedades).

La obra sigue a Majo y Ana So, “chicas bien” provenientes de Las Lomas —“la colonia fancy de todas las ciudades”—, quienes entre cafés venti, marchas, ciclovías, bares de mala muerte y secretos incómodos enfrentarán un viaje que pondrá a prueba su amistad y, sobre todo, sus privilegios.

La propuesta utiliza el humor y la sátira para retratar las desigualdades sociales contemporáneas desde el lenguaje del cabaret.

Las Fabulosas Loma’s Girls 13 de Junio 2025 | Dirección de Cultura, LATE Diversidad, Obra de teatro cabaret Las Fabulosas Loma’s Girls, en el Foro LARVA (Laboratorio de Artes y Variedades).

El montaje tapatío se consolidó como una de las propuestas independientes más reconocidas de la región, al presentarse en municipios de Jalisco y ciudades como Colima, Querétaro, Morelia, León y Ciudad de México. Además, formó parte de encuentros escénicos como la Muestra Estatal de Teatro de Jalisco, el Circuito Nacional de Artes Escénicas y el Festival Internacional de Cabaret organizado por Las Reinas Chulas en la capital del país.

Las Fabulosas Loma’s Girls 13 de Junio 2025 | Dirección de Cultura, LATE Diversidad, Obra de teatro cabaret Las Fabulosas Loma’s Girls, en el Foro LARVA (Laboratorio de Artes y Variedades).

La temporada de despedida será presentada por Cabaret Muy Nais y contará con la dirección artística de Alan Gutiérrez.

La producción está dirigida a adolescentes y adultos mayores de 15 años, manteniendo el estilo irreverente y provocador que convirtió a la obra en un referente del teatro cabaret local.

Las Fabulosas Loma’s Girls 13 de Junio 2025 | Dirección de Cultura, LATE Diversidad, Obra de teatro cabaret Las Fabulosas Loma’s Girls, en el Foro LARVA (Laboratorio de Artes y Variedades).

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