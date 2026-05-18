Jalisco estrecha lazos con la Corona española rumbo al Mundial 2026

En el marco de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Jalisco busca proyectarse como un escenario internacional de alto nivel no solo en lo deportivo, sino también en lo diplomático. El gobernador Pablo Lemus Navarro envió una carta oficial a la Casa de S.M. el Rey de España para invitar a Felipe VI a presenciar el encuentro entre las selecciones de España y Uruguay, programado para el próximo 26 de junio en Guadalajara.

El documento, fechado el 27 de abril de 2026 y dirigido a Camilo Villarino Marzo, jefe de la Casa del Rey, destaca la histórica relación entre Jalisco y España, cimentada en vínculos culturales, económicos y tecnológicos, así como en proyectos de cooperación social que fortalecen la conexión entre ambas regiones.

Carta

En la misiva, Lemus subraya que la presencia del monarca español representaría “un alto honor” para el estado y una muestra de la amistad histórica que une a España con Jalisco, especialmente en un contexto global como el Mundial, donde Guadalajara será sede de encuentros de trascendencia internacional.

La confirmación de asistencia del Rey Felipe VI coloca a Jalisco en el centro de una agenda internacional que combina deporte, diplomacia y promoción cultural, consolidando al estado como una de las sedes clave del torneo y como un punto estratégico para fortalecer relaciones bilaterales.

Con esta visita, Guadalajara no solo recibirá a una de las figuras más representativas de la monarquía europea, sino que también reforzará su papel como anfitriona global en una celebración futbolística que promete unir naciones dentro y fuera de la cancha.